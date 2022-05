Apostando a la unidad, se presentó la nueva conducción de la CGT San Francisco

Asumió la nueva conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), delegación regional San Francisco, representada por el binomio integrado por María Paula Cabrera, del Sindicato de la Madera, y Claudio Rivolta, del Sindicato de Obreros Panaderos.

Son 18 los gremios que componen este organismo a nivel local cuya comisión directiva, además, se encuentra integrada por 13 integrantes.

La nueva conducción reemplazará a Carlos Coria (Luz y Fuerza) y a José Ferrao (Sindicato del Seguro) por los próximos cuatro años.

En conferencia de prensa, Cabrera y Rivolta dejaron sus sensaciones al asumir el secretariado general de la CGT y hablaron de cuáles serán sus lineamientos dejando en claro que aspiran a la unidad de todos los gremios.

“La base por la cual se moverá la comisión será la unidad, la solidaridad y la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Hoy a nivel país tenemos problemas muy grandes como la inflación, los salarios no alcanzan, también la precarización laboral que se vive en la ciudad como en la región. Nosotros no vamos a hacer distinciones entre estatales y privados, todos estamos convencidos que son trabajadores, que se levantan a diario para llevar adelante su hogar y vemos este fenómeno donde los salarios no alcanzan”, explicó Cabrera.

Rivolta, en tanto, respaldó la idea de lograr la unidad acompañando a todos los gremios sin distinciones y “siempre y cuando nos soliciten o convoquen”, manifestó.

Organizarse

Con la idea de la unidad como base, Cabrera aclaró que trabajarán en pos de lograr un movimiento obrero organizado: “Es nuestro desafío. Se está perdiendo la idea del movimiento obrero y es importante que el trabajador sea respaldado por sus dirigentes y en segundo lugar defienda sus derechos. Si no estamos unidos no hacemos fuerza, sin lucha no hay victoria”, arengó.

En este aspecto, Rivolta pidió que exista un trabajo en conjunto y que se recupere el entusiasmo en esta nueva etapa que nace.

Durante la conferencia de prensa que se realizó este martes en la sede de la CGT de San Francisco, también marcaron su postura Alberto Carballo, de Apops, y Verónica Paz, del SEP.

“La unida es para tener mayor consenso, fuerza de acción para lograr objetivos que necesitan los trabajadores. Tenemos que ver qué hacemos hacia adelante teniendo muy en claro que hay un solo carácter que nos reúne y nos une que es a dignidad de los trabajadores y del ser humano”, manifestó Carballo.

Por último, Paz pidió que los gremios se junten y expresó: “Hoy hay que hacer hincapié en trabajar unidos, en otros momentos cada uno vivía su realidad gremial y por eso nos avasallaron. Las cosas no están bien y lo que se perfila socioeconómicamente tampoco está bien. Si nos reunimos y nos involucramos vamos a tener una CGT que represente a los trabajadores y no sea boicoteada por nadie”.