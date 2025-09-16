El resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas en el oficialismo y reordenó las expectativas de cara a octubre. El analista sanfrancisqueño Eduardo Pignataro, integrante de Variables Consultora, planteó una lectura del escenario que se abre tras el triunfo de Fuerza Patria y el retroceso de La Libertad Avanza.

“Lo que se observa a priori no es tanto un gran avance del peronismo […] sino un marcado retroceso de La Libertad Avanza, que no supo o no pudo captar los votos de Cambiemos”, advierte Pignataro, quien sostiene que el verdadero dato político de las elecciones bonaerenses es la pérdida de centralidad del espacio libertario frente a un peronismo que supo conservar su caudal histórico.

La elección, que terminó funcionando como un “plebiscito” sobre la gestión nacional, mostró una ciudadanía movilizada por la necesidad de expresarse frente a la situación económica. “La participación alcanzó el 61%, un porcentaje significativo frente a otras provincias”, señala el analista, quien relativiza las explicaciones estructurales —como la movilización de los intendentes— y apuesta a una lectura más social del fenómeno: “la ciudadanía respondió movilizada por la oportunidad de expresar su visión sobre la situación del país, una necesidad de ser escuchada”.

Hacia una segunda vuelta simbólica

En su análisis, Pignataro alerta sobre la tentación de interpretar la elección de octubre como una “segunda vuelta” de lo ocurrido la semana pasada. Si bien el peronismo logró una diferencia contundente, el voto en blanco —que rozó el 7%— y la abstención del 41% marcan un nivel de desafección política todavía alto. “La gran masa ciudadana desencantada con todos” podría jugar un papel central en el desenlace electoral.

El texto también pone en cuestión la narrativa oficialista sobre los logros económicos. Si bien el gobierno destaca la baja de la inflación, esa percepción no se traduce en mejoras concretas en la vida cotidiana: “la ciudadanía percibe en su vida cotidiana una pérdida constante de ingresos y crecimiento de la carestía”. Esa brecha entre relato y experiencia alimenta el voto protesta, según el consultor.

El veto como error estratégico

El análisis apunta al estilo de gestión presidencial. Para Pignataro, “el gabinete oficialista debe recuperar la capacidad de ilusionar a la ciudadanía”, pero no desde lo discursivo, sino con “medidas concretas que impacten en la vida cotidiana”.

En ese marco, cuestiona duramente la decisión del presidente Javier Milei de vetar leyes de consenso social como la ley Garrahan y la de financiamiento universitario. “Resulta desconcertante y solo fortalece el terreno de las fuerzas opositoras”, advierte. Además, menciona el veto a la ley de ATN reclamada por los gobernadores, lo que habría deteriorado aún más los vínculos con las provincias.

“El presidente gobierna como si siguiera en campaña”, sentencia Pignataro, al tiempo que observa un fenómeno inverso: “la campaña se gestiona con lógica de gobierno”. Esta disonancia temporal entre el discurso y la acción política debilita la estrategia electoral del oficialismo, y profundiza la incomodidad incluso entre sus aliados.

Córdoba, espejo y laboratorio

El último tramo de la columna se enfoca en el impacto del nuevo escenario en Córdoba, donde la tensión entre oficialismo y oposición también se expresa con intensidad. “La crisis del consumo y la preocupación por el poder adquisitivo no son realidades ajenas a estas latitudes”, advierte Pignataro.

En este contexto, destaca el distanciamiento de Natalia de la Sota del espacio del gobernador Martín Llaryora, en un intento de capitalizar el desgaste del gobierno nacional. Mientras tanto, Provincias Unidas, el armado que Llaryora impulsa junto a otros gobernadores, parece mantener mayor sintonía con Axel Kicillof que con Milei, aunque con un discurso anti-K que matiza las alianzas posibles.

En este rompecabezas electoral, Juan Schiaretti enfrenta el desafío de moverse con cautela entre distintas demandas. Debe diferenciarse del gobierno nacional, atraer al electorado libertario, y competir con otros sectores del peronismo local. Para lograr ese equilibrio, Pignataro remarca la importancia de los estudios de opinión: “Encuestas y focus groups son herramientas clave para clarificar escenarios y orientar la toma de decisiones”.

Una política en tensión permanente

La reflexión final del autor sintetiza la complejidad del momento político: “La política argentina se mueve entre tensiones permanentes: la necesidad de mostrar resultados tangibles en un escenario económico frágil, la disputa de liderazgos territoriales frente a estructuras nacionales y la reconfiguración de alianzas en un tablero en constante mutación”.

Para Pignataro, los recientes resultados en Buenos Aires y los movimientos en Córdoba no pueden leerse como improvisaciones ni como fórmulas universales. La clave estaría en lograr un equilibrio entre el análisis técnico y la sensibilidad social: “gobernar con conocimiento, pero interpretar con creatividad”.