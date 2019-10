Atento Sportivo a la novena fecha del Federal A

Este jueves se disputa la novena fecha del Torneo Federal A donde Sportivo Belgrano tiene jornada libre. El equipo de barrio Alberione espera por los resultados para ver cómo queda parado de cara a lo que viene.

Lo cierto es que Atlético Güemes y Boca Unidos, dos de los que picaron en punta, juegan de local y este jueves pueden estirar diferencias con el resto. De no suceder todo quedaría muy ajustado, para conveniencia de Sportivo.

Resumen de la octava fecha:

Zona Norte

JUE | 17 hs Def. de Pronunciamiento vs San Martín (Formosa)

Árbitro: José Díaz

JUE | 21 hs Douglas Haig vs Sarmiento

Árbitro: José Sandoval

JUE | 21 hs Crucero del Norte vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Árbitro: Carlos Gariano

JUE | 21 hs Unión (Sunchales) vs Gimnasia (Concep. del Uruguay)

Árbitro: Guillermo González

JUE | 21 hs Boca Unidos vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Rodrigo Rivero

JUE | 22 hs Atl. Güemes vs Sp. Las Parejas

Árbitro: Luis Lobo Medina

JUE | 22 hs Chaco For Ever vs Central Norte

Árbitro: Fabricio Llobet

LIBRE: Sp. Belgrano

Zona Sur

JUE | 16 hs Huracán (Las Heras) vs Sp. Estudiantes (San Luis)

Árbitro: Pablo Núñez

JUE | 16 hs Círculo Dep. vs Villa Mitre

Árbitro: Jonathan Correa

JUE | 16 hs Sansinena vs Sp. Peñarol

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

JUE | 16 hs Sol de Mayo vs Ferro (Gral. Pico)

Árbitro: Bruno Bocca

JUE | 20.30 hs Olimpo vs Dep. Madryn

Árbitro: César Ceballo

JUE | 21.15 hs Juv. Unida (San Luis) vs Dep. Maipú

Árbitro: Nahuel Viñas

JUE | 21.30 hs Sp. Desamparados vs Cipolletti

Árbitro: Franco Morón

LIBRE: Camioneros

TABLAS DE POSICIONES

Zona A

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Guemes (SdE) 15 8 4 3 1 10 8 2 2 Boca Unidos 14 7 4 2 1 12 11 1 3 Sarmiento (R) 13 7 3 4 0 8 3 5 4 Chaco For Ever 11 7 3 2 2 12 7 5 5 Crucero (M) 11 7 3 2 2 5 5 0 6 Defensores (P) 11 8 3 2 3 8 9 -1 7 Douglas Haig 11 7 3 2 2 4 6 -2 8 Sp. Las Parejas 10 7 2 4 1 7 3 4 9 Central Norte (S) 9 7 2 3 2 12 9 3 10 Union (S) 9 7 2 3 2 8 6 2 11 Sp. Belgrano (SF) 9 8 2 3 3 10 11 -1 12 Juv. Unida (G) 7 7 1 4 2 5 6 -1 13 Defensores (VR) 7 8 2 1 5 6 8 -2 14 Gimnasia (CdU) 5 8 1 2 5 5 12 -7 15 San Martin (F) 4 7 1 1 5 4 12 -8

Zona B

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Dep. Maipu 16 8 5 1 2 10 6 4 2 Huracan (LH) 16 8 5 1 2 7 5 2 3 Cipolletti 12 8 3 3 2 12 11 1 4 Villa Mitre (BB) 11 7 3 2 2 6 4 2 5 Camioneros 10 7 2 4 1 5 4 1 6 Olimpo 9 7 2 3 2 5 3 2 7 Estudiantes (SL) 9 6 2 3 1 7 6 1 8 Ferro (GP) 9 7 2 3 2 3 4 -1 9 Dep. Madryn 8 6 2 2 2 5 2 3 10 Sol de Mayo (V) 8 7 2 2 3 11 9 2 11 Sansinena (GC) 8 8 2 2 4 5 8 -3 12 Sp. Peñarol (SJ) 7 7 1 4 2 5 6 -1 13 Juv. Unida (SL) 7 7 1 4 2 4 9 -5 14 Desamparados 6 7 1 3 3 4 7 -3 15 Circulo Dep. (O) 3 6 0 3 3 3 8 -5