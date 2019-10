Hacen cola para comprar dólares en San Francisco

"El que apuesta al dólar, pierde", es la frase que todavía retumba en la memoria colectiva de nuestro país y que pronunció un ministro de Economía en décadas pasadas, evidentemente sin mucho éxito. Y poco parece importarles hoy esa frase a los argentinos, ya que en septiembre creció un 30% la cantidad de personas que compraron dólares. ¿El motivo? La previsión o temor de que el dólar se dispare después de las elecciones generales de este domingo, como ocurrió en agosto con las PASO.

En San Francisco una imagen vale más que mil palabras para reflejar la inestabilidad económica del país. Una hora antes de la apertura de una casa de cambio céntrica, sobre 9 de Julio al 1900, en la mañana de este jueves ya hay más de 20 personas haciendo cola para comprar la divisa norteamericana, una situación que se repitió en toda la semana.

La cantidad de compradores en la ciudad se vio incrementada también en las últimas semanas, con una gran cantidad de personas que acudieron a esta agencia de cambio para cambiar ahorros en pesos por dólares. El local se vio colmado en varias oportunidades.

Crecimiento en todo el país

La cantidad personas que compraron dólares en septiembre creció 30% respecto al mes previo, al sumar 1.690.000 personas, que demandaron un total de US$ 2.891 millones. La mayor parte de los que adquirieron billetes lo hicieron por montos de hasta US$ 1.000, en línea con lo observado en periodos previos, informó ayer miércoles el Banco Central.

En septiembre, se estableció para individuos un límite mensual de US$ 10.000 para las compras de moneda extranjera destinadas a la formación de activos externos, constitución de garantías vinculadas a las operaciones de derivados y por transferencias personales, como consecuencia de la fuerte presión compradora en el mercado tras las elecciones PASO del 11 de agosto pasado.

A esto se sumó la decisión del Palacio de Hacienda de reperfilar los vencimientos de Letras del Tesoro, anunciado en los últimos días de agosto pasado.

En septiembre, las compras netas de billetes de individuos totalizaron US$ 2.578 millones, con lo que casi se duplicaron en términos interanuales al sumar adquisiciones brutas por casi US$ 1.287 millones respecto a doce meses atrás.

Las personas físicas (a diferencia de las personas jurídicas), que básicamente demandaron moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior, compraron de forma neta US$ 2.891 millones (US$ 2.578 millones por billetes y US$ 314 millones por el resto de sus operaciones).

“La cantidad de individuos que compró billetes a través del mercado de cambios en septiembre, 1.690.000 personas, representaron un aumento de 30% con respecto al mes previo. Por su parte, la cantidad de individuos que vendió billetes en el mercado de cambios totalizó 570.000, cifra que disminuyó con respecto al mes previo y en relación al conjunto de individuos que vendieron en el mismo mes de 2018 en 20% y 7%, respectivamente”, precisó la entidad en el Informe sobre la de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.