Pablo Godino: "En Sampacho hubo mucho ruido, vamos a devolverle la localía el viernes"

El próximo viernes El Ceibo recibirá la visita de Sporting de Sampacho en el marco del segundo juego de cuartos de final. En la ida, el equipo del suroeste cordobés se quedó con la victoria y ahora la "Flor Nacional" buscará devolver gentilezas en su casa.

En ese marco, Pablo Godino contó que el equipo está muy motivado esperando la "revancha" con un juego de interasociativo en la previa que les quitó la ansiedad. "Jugamos el viernes con Sporting y el domingo jugamos con Devoto, así que hace mas o menos desde el domingo que estamos a full preparándonos. Esta semana la laburamos bien, mañana (por hoy jueves) vamos a ver los vídeos del partido pero creo que ya encontramos lo tropezones que tuvimos allá en la defensa, así que estamos entrenando para ajustar eso y ganar", indicó.

En cuanto al juego de Sporting, Godino explicó que tendrán que trabajar duro en la defensa para bloquear a los bases rivales y al pivot, que fue el principal problema en le partido de ida. "El juego de ellos se centra en los dos bases que tiene, son muy buenos y tienen un pivot que complica. Por momentos supimos marcar bien a esos dos bases pero desajustamos con el pivot, creo que la base de ellos fue el juego de esos tres y también la localía que fue fuerte. Hubo mucha gente, mucho ruido, así que se lo vamos a devolver nosotros el viernes", explicó.

El aguante

La localía en esta Liga Cordobesa está siendo determinante. Lo sintió El Ceibo cuando tuvo que jugar en Sampacho por eso este viernes el equipo de Ignacio Correas necesita todo el apoyo de su gente. "Los esperamos y los necesitamos", dijo Godino. "Mas allá de que nosotros somos los que jugamos, el público nos viene bancando muy bien y creo que es un pilar importante a la hora de ser locales", agregó.

"El grupo esta de 10, muy bien, motivado, nos alentamos entre nosotros, entrenamos duro y estoy seguro de que vamos a hacer un buen papel el viernes", sentenció.







A la altura en los dos frentes

A principio de año, El Ceibo se propuso dar pelea en los dos frentes: Liga Cordobesa e Interasociativo, y lo está logrando. Con el mismo plantel trabajan en sostener un estilo de juego, cuestión que los llevó a ser competitivos en los dos torneos.

"El objetivo siempre fue pelear en los dos frentes, tratamos de tener el mismo juego en ambos torneos, buscar la intensidad, el juego en el poste bajo, correr la cancha, eso nos marcó bastante nuestra identidad. La ansiedad uno se la saca jugando en un torneo o en el otro, estamos calmados en ese sentido pero ansiosos por que llegue el viernes por robar ese punto e ir a definirlo en Sampacho", dijo el pivot.

En el interasociativo enfrentarán a Porteña Asociación en cuartos de final, un rival conocido, pero que no será nada fácil de superar. "Venimos trabajando los dos partidos al mismo tiempo (vs Sporting y vs Porteña), el objetivo principal nuestro es el viernes y después pensar en Porteña, pero venimos trabajando para los dos frentes. A Porteña lo conocemos bien, lo cruzamos en la rueda anterior, hemos preparado varios partidos contra ellos, hemos jugado de visitante y de local así que también va a ser una serie bastante dura", concluyó Godino.