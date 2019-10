La Mona Jiménez salió a aclarar la situación sobre su salud

Los fanáticos de Carlitos “La Mona” Jiménez se preocuparon por este miércoles por la salud de su ídolo cuando comenzaron a circular diferentes rumores al respecto.

Pero el propio cantante salió a aclarar la situación en un video que compartió en redes sociales donde se lo puede ver sonriente y advirtiendo que este fin de semana no habrá baile.

“Hace unos 15 dias que vengo con un problemita de hemorroides. Fui al medico a ver que pasaba y me dio una inyección para que pudiera estar bien ese fin de semana. La pasé bastante regular en el baile”, arrancó contando Jiménez.

Y continuó: “La semana siguiente volví al médico y me dolía más, era intenso. Fui con Juana y me explicaron que tenía dos opciones: un tratamiento de 2 meses o una cirujía que dura 20 minutos a media hora. Y decididos hacerla“.

“El lunes lo decidimos y el martes me operaron y a las 10.30 ya estaba en la habitación. Los médicos me vinieron a ver, me preguntaron como me sentía y me dijeron que esta semana no vamos a hacer baile, pero la otra semana vamos a ver“, remarcó.

Y finalizó: “Ustedes no van a pensar que me van a sacar así nomás. Ustedes están completamente equivocados. Yo quería hacer esta semana y no me dejaron, pero la otra semana me voy a jugar la vida a ver si lo hago”.