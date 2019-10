Sigue este miércoles la Liga Juvenil de Fútbol

Este miércoles continúa el torneo Clausura de la Liga Juvenil con la disputa de la 10° fecha en la división Sub-14 y la 13° fecha en la Sub-16. Habrá actividad en las canchas de La Hidráulica e Iturraspe a partir de las 19.30.

Por otro lado, la jornada continuará el día viernes con la disputa de dos partidos en cancha de La Milka.

Programación:

- Cancha de La Hidráulica

19:30 hs La Hidráulica "A" vs Def. de Sportivo

20:45 hs La Hidráulica "B" vs Proyecto Crecer

22 hs Dep. Las Malvinas Vs La Hidráulica (Sub-16)

- Cancha de Iturraspe

19:30 hs Iturraspe vs Juventud "Blanco"

20:45 hs Antártida Arg. vs Juventud "Verde"

22:00 hs Antártida Arg. vs La Milka (Sub-16)

Próximo Viernes

- Cancha de La Milka

20:15 hs Brown vs La Milka

21:30 hs Iturraspe vs Huracán (Sub-16)

Libres: Estrella Verde (Sub-14) // Juventud Unida (Sub-16)