Sebastián Torre: "Estamos preparados para jugar de igual a igual y traernos algo de Córdoba"

El plantel de San Isidro transita los días previos al debut en la nueva temporada de la Liga Argentina que será el próximo viernes en Córdoba ante Barrio Parque. En ese marco, el entrenador Sebastián Torre contó cómo se viven las horas previas al comienzo de la competencia que será, desde el arranque, muy competitiva.

Torre explicó que conocen al rival al cual se enfrentan y destacó que es un equipo que se conoce demasiado. "En diez años pasaron solamente cuatro entrenadores: Aguilar, Lotterio, Arduh, Lotterio y Aguilar, de nuevo, son jugadores que se repiten, que se conocen. Nosotros jugamos una final de conferencia muy dura con ellos y eso que en cinco partidos cambiaron dos veces de entrenador, juegan de memoria, sabemos eso pero confiamos en nosotros que estamos preparados para jugar de igual a igual y traernos algo de Córdoba", indicó.

Por otro lado, el entrenador también se refirió a la nueva incorporación de la institución Bruno Barovero y destacó la importancia de tener un jugador de su jerarquíe en ese puesto. "Nos va a dar jerarquía, capacidad anotadora y todo lo importante de tener un escolta definido, para mí es una posición clave en el básquet tener un dos goleador, pero sin dudas pensar en Bruno como 'el salvador' sería un error, hay que trabajar y defender mucho, tenemos que estar todos en sintonía y a partir de ahí va a aparecer el mejor Barovero, si nosotros esperamos responder a lo que haga Barovero estaríamos en problemas, si nosotros tenemos un funcionamiento que incorpore a Barovero nos va a dar un plus", explicó.

Sobre Davon Williams. "Es un chico que no lo vimos con condiciones que nos pueda ayudar claramente, había un puente muy grande entre los titulares y él, para tener una ficha americana muy suplente no era ideal para nadie. Después traer a otro jugador extranjero con un dinero acotado por el dolar era difícil, la idea era un jugador no franquicia en una posición cercana al canasto, y era Bruno Barovero", dijo Torre.

El plantel de San Isidro entrenó este martes en el "Severo Robledo".

Un equipo diferente

El nuevo San Isidro será distinto al de la temporada pasada, pero tendrá la misma esencia. Torre sustuvo que dependerá de la disposición de los jugadores. "A mí me gusta mucho un estilo de basquet, una idea que me represente, un trabajo duro que me represente y a partir de ahí buscar resultados, despues nosotros podemos correr la cancha más rápido o menos rápido en funcion de los jugadores que contás. El año pasado la cancha se corría rapidísimo, ahora buscaremos correrla igual pero tal vez tengamos menos velocidad, trataremos de defender igual y tal vez no nos salga o tal vez se mejore, siempre las comparaciones son odiosas, el equipo el año pasado hizo todo bien y siempre se va a comparar, pero yo creo que este equipo puede defender bien, puede correr la cancha bien, va a depender de las ganas que pongamos", señaló.

En cuanto a los amistosos previos el entrenador se mostró conforme, aunaque no tuvo a todo el equipo a disposición. "A decir verdad tuvimos muchos amistosos porque el Super 10 te obliga a jugar mucho, pero todos con el equipo incompleto, recién hace dos días tengo el equipo completo, no es una excusa simplemente que en los partidos amistosos vimos algo que nos puede llegar a servir, de eso no hay dudas, cosas que no funcionaron, pero con el equipo completo en sí será el primer partido con Barrio Parque", precisó.