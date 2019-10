Boca-River por la Libertadores 2019: formaciones, TV y link para verlo gratis online

Boca Juniors y River Plate volverán a enfrentarse este martes 22 de octubre en la vuelta las semifinales de la Copa Libertadores 2019, en un partido que comenzará a las 21:30 en el estadio La Bombonera y que será arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio. El duelo será transmitido por Facebook Watch, además de Fox Sports, por lo que se podrá ver gratis por internet a través de esta red social y sin ser abonado a una empresa de cable. El partido se podrá ver en esta página, a la hora del comienzo.

River llega con ventaja tras el triunfo 2-0 obtenida en el juego de ida en el Monumental y el ganador disputará el encuentro decisivo el próximo 23 de noviembre en Santiago de Chile, frente al vencedor de Flamengo y Gremio de Brasil, que igualaron 1-1 en el primer juego.

En Boca, el técnico Gustavo Alfaro ya tiene todo claro para recibir al Millonario e intentar revertir el resultado de la ida. El director técnico del "Xeneize" sorprendió en la última práctica de fútbol al incluir a Agustín Almendra en el mediocampo en reemplazo del suspendido Nicolás Capaldo.

Por otro lado, en la mitad del campo es un hecho el regreso de Eduardo Salvio para ocupar el sitio de Emmanuel Reynoso, y en defensa, el único cambio con relación a la ida sería el de Buffarini por Weigandt.

Además, Alfaro recurrirá a dos experimentados para el ataque: Carlos Tevez y Ramón Ábila, que vienen de recuperarse de sendas lesiones.

River, con el once confirmado

Marcelo Gallardo esta vez no abrió las puertas al misterio y confirmó en conferencia de prensa el once titular que este martes buscará la clasificación a una nueva final.

El "Muñeco" confirmó que River formará de la misma manera que lo hizo en el triunfo por 2-0 en el Monumental: con un 4-1-3-2. "El equipo va a ser el mismo que jugó en cancha de River. Lo tengo confirmado desde hace algunos días", aseguró.

Gallardo adelantó que su equipo no especulará ni se quedará a esperar al rival. "Sé que Boca va a estar necesitado de buscar el resultado. Nosotros no vamos a cuidar el resultado, no es nuestra idea y nuestra forma. Intentaremos buscar el resultado, hacer un gol y jugar con la desesperación de Boca", dijo.

Cómo ver el partido en TV

El partido se podrá ver en HD en vivo y en directo por Fox Sports y también online en este link de Fox Sports Play.

Además, muchos que no tienen televisión por cable o satélite acuden al sitio A puro gol (en el último reproductor de video, al comenzar el partido), Kahsadsuperliga, futbol libre.online, futbol para todos.net, adiccion futbolera o también en television libre.

También otros eligen verlo en golesespana o television para todos.

Probables formaciones

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Más; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Almendra, Alexis Mac Allister; Tevez y "Wanchope" Ábila.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás De La Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.

Estadio: La Bombonera (cancha de Boca)

Hora: 21:30.

Árbitro: Wilton Sampaio.

TV: Fox Sports y Facebook Watch.