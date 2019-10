Se suspendió el Sudamericano u17 de Básquet

Desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre se iba a disputar el Sudamericano u17 de básquet en Santiago de Chile sin embargo el torneo fus suspendido y reprogramado para finales de noviembre. La determinación la tomó la Confederación Sudamericana tras conocerse la delicada situación que atraviesa el país trasandino,

En dicha competencia iba a participar la selección argentina y ya se estaba preparando desde el 13 de octubre con un núcleo de 18 jugadores preseleccionados. Entre ellos se encuentra Jeremías Diotto, jugador de San Isidro y oriundo de Marcos Juárez quién tiene grandes posibilidades de quedar en el plantel definitivo.

A continuación, el comunicado de Consubasquet: "Con mucha pena tenemos que informar la suspensión del SUDAMERICANO MASCULINO U17 DE SANTIAGO DE CHILE, en conversaciones con el amigo Pte Irán Arcos hemos considerado prudente la postergación del mismo a resultas de los graves problemas por todos conocidos que sufren hoy día nuestros hermanos chilenos. Al respecto de esta decisión comunicamos que la nueva fecha prevista es del Lunes 25 al Sábado 30 de Noviembre , saliendo el domingo 1 de diciembre, la llegada como siempre los países limítrofes deberán llegar 24 Hs antes y los no limítrofes a partir de las 48 Hs antes. Es importante que las Federaciones nacionales inscriptas que por diferentes cuestiones de cualquier índole, no deseen o no puedan participar en la nueva fecha NO SERAN PASIBLES DE SANCIONES DEPORTIVAS NI ECONOMICAS, a tal efecto deberán comunicar por nota antes del día viernes 8 de noviembre 12 Hs de py su imposibilidad de hacerlo, una vez vencido el plazo se aplicaran los reglamentos vigentes. Esperando que los hermanos chilenos tengan una pronta solución pacífica a este conflicto les enviamos un fraternal abrazo".