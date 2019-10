Para los hipotecados UVA el problema mayor es el “sobreendeudamiento”

El Presidente Mauricio Macri anunció en el debate presidencial de este domingo que los créditos UVA se van a ajustar por salario y no por inflación a partir del 1 de enero del año próximo, una medida oportunista para captar votos a días de las elecciones generales del próximo domingo. De esta forma, los créditos hipotecarios en esta unidad pasarán a actualizarse por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), en lugar de hacerlo por el CER.



Desde el Colectivo Nacional de Hipotecados UVA “pasar de indexar los créditos por inflación a un esquema en el cual ajusten por salario no soluciona en modo alguno el sobreendeudamiento” que padecen como deudores hipotecarios.

La abogada Julia Irazoqui, de la Fundación Club del Derecho, que representa un amplio porcentaje del colectivo Hipotecados UVA en la provincia de Córdoba, el anuncio de Macri fue un “manotazo de ahogado” en el tramo final de campaña política: “Desde marzo que estamos solicitando el cambio de índice y el Gobierno no nos escuchó, al contrario, dijo que era una panacea lo nuestro. Empezamos en el 2016 con un UVA a 14 pesos, hoy está en 42, por lo que hay un aumento de más del 300 por ciento. Por eso hay sobreendeudamiento en las familias, hoy no sirve de nada que me cambies ese índice cuando ya actualizaste el monto de la deuda de esa forma”, afirmó.

Martín Molina es uno de los tantos hipotecados de San Francisco, que sufre lo que Irazoqui denuncia: “Pedí un resumen en el banco. En abril del año pasado saqué 1.174.000 pesos y a la fecha debo 2.150.000. No sé cuánto puede servir lo que se anunció”, explicó a El Periódico.

La cuota inicial que tuvo fue de 5.500 pesos pero actualmente supera los $12.000. “Yo la casa que compré no era inhabitable pero sí había que invertirle dinero arriba, al menos 500 mil pesos”, aclaró el entrevistado, padre de tres hijas, quien se quedó sin trabajo hace unos meses. Pese a ello hace trabajos particulares de electricidad y también es DJ. Su esposa, en tanto, es monotributista.

Molina puso a comienzos del año la casa en venta porque la deuda que acumula es grande, por la actualización de la cuota por inflación es grande. Pese a ello está al día con las cuotas: “Lo primero que trato de hacer a principio de mes es pagar la cuota de la casa y los impuestos, gracias a Dios no estoy atrasado, esa es mi prioridad”, señaló y sobre el anuncio del Presidente fue tajante: “Se debería haber hecho antes”.

Congelamiento

El sistema UVA fue pergeñado como una política de Estado en materia de vivienda, cuyo único objetivo –denuncian los autoconvocados- fue el de asegurar las ganancias del sistema financiero. “Todo el riesgo recayó sobre nosotros, los hipotecados”, afirman.

Tras las PASO y la devaluación feroz del peso argentino, el Gobierno decidió congelar por cuatro meses el precio de las cuotas de estos créditos hasta diciembre, aunque no fue para todos los deudores sino que abarcó a unas 60.000 familias que solicitaron créditos en compras de viviendas con valores menores a 140.000 UVAs (que a principios de 2017 representaban unos USD 149.000) y a otras 33.000 familias que accedieron al plan Procrear.

Irazoqui recordó que hace varios meses se pide no seguir indexando y que se “congele” también el capital hasta que las familias tomadoras del crédito salgan del sobreendeudamiento: “Una vez que eso pase nos sentamos a negociar la tasa de interés y cómo mudamos el sistema UVA al sistema tradicional como corresponde, pero la necesidad imperiosa de hoy es congelar. Una familia que sacó un millón de pesos en 2016 hoy debe tres millones habiendo pagado tres años las cuotas”.

Sobre el anuncio de Macri apuntó: “Es un manotazo de ahogado, estuvo tres años cerrándole la puerta a los hipotecados UVA; si querían darle una solución a esto lo hubiesen hecho antes”.

La abogada además se mostró sorprendida ante la poca capacidad de reacción de los candidatos del Frente de Todos y Consenso Federal, Alberto Fernández y Roberto Lavagna, respectivamente, con quienes trabajaron todo este tiempo en una solución a su problema: “Me sorprendió el debate. Trabajamos con los equipos de Lavagna y Fernández, con asesores de ambos y vimos una posible ley donde han convergido con nosotros de que hace falta un congelamiento del capital, que la gente siga pagando la cuota pero vaya bajando para llegar al 25 por ciento de la relación cuota-ingreso. Me llamó la atención que no hayan manifestado nada de eso”, precisó.

Reparos

Otras dos familias sanfrancisqueñas tomadoras de créditos UVA consideraron como una medida positiva que los mismos pasen a indexarse por los salarios, aunque ponen reparos hasta no ver la medida concretada y también de qué forma se hace.

"Hay que ver primero cómo se hace, me parece bien porque las cuotas no van a subir tanto, pero hay que ver de qué forma se calcula con las paritarias, si se divide en las cuotas o cómo. Creo que si se hace, cualquiera sea el presidente el año que viene lo va a mantener", consideró Claudio, que obtuvo un crédito UVA junto a su pareja en noviembre de 2017, en el Banco Nación.

En aquellos días, pagaban 7.500 pesos por la compra de una casa en barrio La Consolata. Actualmente, si bien tienen la cuota "congelada" hasta fin de año, estaban pagando $16.400, es decir, más del doble que la cifra inicial.

Claudio aclaró que la situación varía según la cantidad de UVA que adeuda cada familia y también según el banco que otorgó el préstamos. "Sé que hay familias que pagan mucho más de cuota y se hace muy difícil", señaló.

Otro caso es el de Federico y su pareja, que obtuvieron el crédito también a fines de 2017 y en el mismo banco, para construir en Parque de las Rosas. La primera cuota fue de unos 9.300 pesos. La última, cuando se "congeló", de $16.800, casi el doble. "Todavía lo podemos pagar, con mi pareja los dos somos profesionales y trabajamos. Pero el temor para el año que viene está, porque con la inflación va a llegar un momento en que va a superar el salario y va a ser impagable", explicó.

Sobre el anuncio del presidente Macri de que va a ser indexado por los salarios, señaló que le parece una medida positiva, aunque resaltó que aún no pasó de un anuncio. "Hay que esperar a que se concrete y ver cómo se hace. Y hay que ver qué pasa con este congelamiento, porque los bancos van a querer recuperarlo, no creo que nadie te regale el aumento", advirtió.