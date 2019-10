Tras la alerta en El Tala, nace una cruzada para potenciar el club

Un sacudón al corazón Rossi y Bianchi tienen una historia muy particular, no solo son miembros de la comisión directiva actual sino que también están vinculados al club desde muy chicos. Por eso es que este renacer que necesita el club cala hondo en elllos. "Nuestra historia nace de forma prenatal, nuestras madres vivían en la misma cuadra y las dos estaban embarazadas. Nacimos por unos días de diferencia. Nos une una amistad que la prologamos en el colegio y después en el club", explicó Rossi. "En El Tala estamos desde los 6 o 7 años, jugamos al básquet, participamos en torneos, a mí me tocó trabajar en el club como entrenador, fuimos dirigentes, tesoreros, revisores de cuentas. Incluso yo llegué a ser presidente durante 5 años, toda una vida vinculados a El Tala", exclamó Rossi con orgullo. "Por eso cuando llegan estas situaciones limites nos da un sacudón en el corazón y pese a nuestra trayectoria larga y nuestra edad avanzada sin considerarnos viejos, estamos en una etapa de la vida donde tendríamos que tener cierta tranquilidad sin embargo decidimos dar una mano en estos momentos porque no podemos ver que nuestro querido club se nos venga para abajo, por eso tomamos la posta", agregó. "Nosotros ya no tendríamos que estar mas acá trabajando, tendría que haber gente nueva, sangre nueva, nuevos impulsos, nuevas relaciones, quizás eso es lo que falta: incorporar mas gente nueva", agregó Jorge Bianchi.