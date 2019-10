Cruces definidos en el interasociativo de básquet

Se completó la fase regular del interasociativo de básquet con las victorias de El Ceibo y de Porteña Asociación este domingo por la noche. El equipo sanfrancisqueño venció por 90 a 85 a Sociedad Sportiva Devoto en condición de visitante y cerró la fase en la sexta posición, ahora enfrentará a Porteña en cuartos.

En tanto, 9 de Julio de Freyre perdió su invicto tras caer en condición de local ante Porteña Asociación por 103 a 102. Pese a la derrota el "patrio" terminó primero y enfrentará en cuartos a El Tala.

Los cuartos de final se jugarán al mejor de tres juegos con ventaja de localía para el mejor ubicado en fase regular.

Así quedaron los cuartos de final

9 de Julio (Freyre) vs El Tala

San Jorge vs SS Devoto

Porteña Asoc. vs El Ceibo

9 de Julio (Morteros) vs Almafuerte

La 11° fecha

[MAR] 9 de Julio (Morteros) 81-36 Tiro Federal

[JUE] Cult. Arroyito 64-80 Almafuerte

[VIE] El Tala 94-69 San Isidro

[VIE] Ctro. Social Brk. 76-86 San Jorge

[DOM] 9 de Julio (Freyre) 102-103 Porteña Asoc.

[DOM] SS Devoto 85-90 El Ceibo

Posiciones