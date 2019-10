"No me tira para atrás esto, quiero la revancha", dijo Villanueva tras la pelea en Rosario

El boxeador sanfrancisqueño lamentó la decisión de los jueces que lo vieron perdedor ante Quiróz y quiere revancha. "No voy a negar que estoy dolido, pero me voy a dormir tranquilo conmigo mismo porque dejé todo, di todo lo que tenía y más", expresó Villanueva en sus redes sociales.

El pasado sábado Hugo Quiróz se quedó con el título Latino Mediopesado de la FIB por decisión unánime de los jueces que vieron derrotado al sanfrancisqueño Pablo Villanueva con tarjetas de 95-94 para el local. La velada se desarrolló en el estadio de Sportivo América y fue televisada por el ciclo Boxeo de Primera de TyC Sports.

El boxeador local hizo una gran pelea, incluso logró que Quiróz caiga a la lona en el octavo asalto. Villanueva mostró un buen jab con su mano izquierda y fue franco en sus golpes, mientras que el local se mostró en gran forma física buscando ganchos abiertos y golpes al cuerpo que poco lastimaron al sanfrancisqueño.

Sin lugar a dudas fue una pelea pareja, pero la caída de Quiróz era determinante para el desenlace del combate. Daba la sensación de que la victoria era para Villanueva, pero los jueces vieron ganador al local que también hizo un buen combate, pero que parecía que no le había alcanzado.

Primó la localía y Villanueva se vuelve con una derrota que no le cuadra, y con la sensación de que estuvo a la altura.

"Quiero la revancha"

Indignado, lógicamente, Pablo Villanueva se expresó en sus redes sociales con un mensaje optimista. "La verdad no voy a negar que estoy dolido, pero me voy a dormir tranquilo conmigo mismo porque dejé todo, di todo lo que tenía y más!!!...", indicaba la publicación en faceook.

"Agradezco de corazón a todos los que me hacen el aguante!!! No me tira para atrás esto quiero la revancha, quiero volver a intentarlo!!! Saludos para todos de corazón!!!", concluyó.