Miralo en vivo: Sarmiento de Junín vs. Tigre por la Primera Nacional

Sarmiento de Junín recibirá en la noche de este domingo a Tigre por la décima fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 20 en el estadio Eva Perón y que será dirigido por el árbitro Luis Lobo Medina.

El partido se podrá ver en vivo y online en este link con transmisión en directo de TyC Sports Play (requiere ser cliente de cable)

Los dirigidos por Iván Delfino, en su última presentación, empataron 1-1 frente a Brown de Adrogué, resultado que les permite seguir en la cima de la tabla. Ahora, frente a los de Néstor Gorosito, intentarán seguir invictos y afianzados como líderes absolutos.

En el armado del equipo, según se observó en la última práctica de fútbol, el DT introducirá dos cambios. Claudio Pombo reemplazará a Fabio Vázquez, mientras que Maximiliano Fornari actuará en lugar de Fernando Nuñez.

Pipo mete mano

El elenco de Victoria viene de cortar una racha negativa de cuatro sin ganar tras haber vencido a Dálmine 1-0 en el José Dellagiovanna y ahora tendrá la dura tarea de bajar al único invicto que tiene la Primera Nacional y encima fuera de casa.

Para enfrentar al Verde, Néstor Gorosito meterá mano en el equipo. En primer lugar, volverá a la línea de cuatro en el fondo con el regreso de Matías Pérez Acuña, quien reemplazará a Ignacio Canuto. También será el retorno de Sebastián Prediger al once inicial, que regresaría al once inicial y Agustín Cardozo o Fabricio Domínguez saldrían del once inicial.

Por otra parte, Jordan Mosquera tampoco dirá presente porque se desgarró y jugará Enzo Díaz en su lugar y Diego Sosa hará lo propio por el lesionado Lucas Rodríguez en el lateral izquierdo. Además, Pipo dará la sorpresa: Diego Morales iría al banco de suplentes y en su lugar jugaría Emanuel Dening o Carlos Luna.

Probables formaciones

Sarmiento: Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa, Facundo Castet; Gabriel Graciani, Sergio Quiroga, Federico Vismara, Pombo; Fornari y Pablo Magnín.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Pérez Acuña, Gerardo Alcoba, Néstor Moiraghi, Sosa; Domínguez o Cardozo, Prediger, Jorge Ortiz; Walter Montillo; Dening o Luna y Díaz.

Estadio: Sarmiento.

Hora: 20.

Con información de Solo Ascenso.