Día de la Madre: Rosa, una mamá que espera justicia

Rosa Gallegos (65) puede explicar el dolor que siente una madre que perdió un hijo. Más que perderlo se lo arrancaron el último 13 de abril cuando lo golpearon salvajemente dentro de una cancha de fútbol.

Narra, recuerda y llora. Se vacía de a ratos para luego recargar otra vez sus ojos de lágrimas. El dolor de esa pérdida, que solo sienten las madres, no se va nunca.

A Cristian Robledo (30) lo mataron en un lugar al que fue a desenchufarse, a salirse de las agobiantes jornadas de trabajo de la semana y también de ese mismo sábado por la mañana. Llegó al mediodía de la fábrica, limpió el departamento donde vivía, como acostumbraba, armó el bolso del fútbol más tarde y se fue al Club Atlético La Milka, donde se jugaba una liga amateur en la que participaba.

La historia cuenta que faltaba poco para que termine el partido y se produjo un roce seguido de discusión entre los jugadores de ambos equipos. Cristian estuvo implicado y en un momento cayó al suelo donde fue golpeado por varias personas que lo rodearon. No solo del equipo contrario sino también gente del público que saltó el alambrado como lobo hambriento para sumar más barbarie a la escena. Las peores lesiones las sufrió en la cabeza y en el pecho. Tuvo convulsiones en el lugar hasta que una ambulancia lo llevó hasta el Hospital Iturraspe, donde quedó internado en terapia intensiva. Días después se produciría su deceso.

Hoy son cinco detenidos por este crimen, imputados por “homicidio agravado en espectáculo deportivo”. El fiscal Bernardo Alberione pidió la elevación a juicio de la causa, la que de mantenerse con la imputación actual devendría en serias penas. Por lo pronto, se espera por la decisión del Juzgado de Control, ya que los abogados defensores de los implicados se opusieron a la decisión del fiscal de Delitos Complejos. El objetivo es que la imputación sea menor, calificada “homicidio en riña”, lo que haría las penas más leves.

“Sería injusto que se les baje la imputación. Ellos no tuvieron miramientos hacia mi hijo, le pegaron estando en el suelo y desprotegido”, analizó Rosa.







La mujer confesó que ese fatídico 13 de abril una pareja le golpeó la puerta de su casa a la tardecita para decirle que Cristian había tenido un accidente jugando al fútbol. Ya en el hospital, no podía creer que esté todo entubado y lleno de cables en una terapia intensiva: “Parecía que se había caído de un décimo piso más que un partido de fútbol”, comparó.

“Hablaba poco… era muy buena persona. El boxeaba, estuvo un tiempo en Córdoba, donde iba al secundario. Siempre me hizo renegar con la escuela (sonríe). Pero lo único que tenemos como familia son buenos antecedentes”, recordó.

Robledo terminó falleciendo el 18 de abril. Previo a ello, recordó: “Me mostraban la radiografía de los pulmones, muy golpeados e inflamados. Me doy vuelta en un momento y veo que lo estaban reanimando; ahí empecé a vivir la muerte de mi hijo, a sentir que ya no volvía…”, expresó y quebró en llanto.

Paz, el rostro de su hijo

Cristian se fue pero dejó su sangre, una niña de 3 años llamada Paz, que vive con su madre en una localidad de la región.

“Uno de los sueños de él era ser padre y lo fue de una niña, por lo que la vida le cumplió el sueño. Es idéntica a Cristian, las facciones, pero a diferencia es recontra extrovertida, cosa que él no era”.

Sobre el final de la entrevista, Rosa busca una foto de Cristian en su bolso y un nuevo recuerdo le viene a la cabeza: “Mientras lo estábamos velando yo no quería verlo. Una amiga me dijo que lo haga porque sino me iba a arrepentir toda la vida…”, relató entre lágrimas. Eso fue lo que hizo, fue su despedida, la caricia final.