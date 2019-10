Agenda deportiva del fin de semana

SABADO 19

Básquet | 19° edición del Torneo "Hugo Allasino" u13 | El Tala

9 hs Inicio de actividades en canchas de El Tala y El Ceibo

13.30 hs ACTO INAUGURAL

15 hs CLASIFICATORIO 3x3 / TORNEO DE TRIPLES

21.30 hs FINALES TORNEO 3x3

Fútbol | Liga Regional Inferiores – 2° fase | 5° fecha

12 hs Proyecto Crecer vs Ateneo Juvenil [T. Campeonato]

12 hs Sp. Belgrano (San Fco) vs Sp. Belgrano (La Para) [T. Campeonato]

12 hs Antártida Arg. vs El Trébol [T. Clasificatorio]

Fútbol | Baby Fútbol – Torneo Clausura | 15°fecha

13.15 hs Estrella del Sur vs Tarzanito

13.15 hs Los Andes vs Belgrano (En Belgrano)

13.15 hs DMD Freyre vs Tiro y Gimnasia

13.15 hs Deportivo Oeste vs Barrio Jardín

13.15 hs Dep. Sebastián vs Inf. Xeneize

13.15 hs El Faisán vs 2 de Abril

13.15 hs Barrio Cabrera vs Dep. Josefina

13.15 hs El Trébol vs Dep. Norte

13.15 hs Los Albos vs Gral. Savio

Hockey |Liga Local – 5° división | Polideportivo Munic.

14 hs Polidep. San Fco. vs Ímpetu

15 hs Las Lobas La Milka vs Iturraspe

Fútbol | Inferiores Liga Rafaelina - Absoluto A | 4° fecha

14 hs Sp. Santa Clara vs La Hidráulica

Básquet | Interasociativo – Clausura | 11° fecha

14.30 hs El Tala vs San Isidro [u15 y u19]

15 hs SS Devoto vs El Ceibo [u15 y u19]

Hockey | Fed. Cordobesa – T. Promoción B1 | 10° fecha

16.30 hs La Tablada “Rojo” vs Antártida Arg.

Fútbol | Liga Juvenil Amateur | En La Hidráulica

14:30 hs Def. de Frontera “A” vs Def. de Frontera “B”

16 hs La Milka vs Juventud Unida

17:15 hs 1° de Mayo vs La Hidráulica

Fútbol | Federal A – Zona Norte | 8° fecha

19 hs Sportivo Belgrano (San Fco) vs Unión (Sunchales)

Boxeo | Título Latino Mediopesado FIB | Sp. América

23 hs Pablo Villanueva vs Hugo Quiróz [TyC Sports]

Proyecto Crecer jugará la primera final por el ascenso en la Primera B de Liga Regional.







DOMINGO 20

Fútbol | Torneo Clausura Femenino | 5° fecha

10.30 hs Arg. de Vila vs Def. de Frontera (9 de Julio)

21 hs Sp. Norte vs La Hidráulica (Atl. Rafaela)

Fútbol | Liga Juvenil – Torneo Clausura | 10° fecha Sub 14 / 12° fecha Sub 16

- Cancha de La Hidráulica

9hs La Hidráulica “A” vs Def. de Sportivo

10:15 Proyecto Crecer vs La Hidráulica “B”

11:30 Dep. Las Malvinas vs La Hidráulica (sub 16)

- Cancha de Iturraspe

9 hs Iturraspe vs Juventud Blanco

10:15 hs Antártida Arg. vs Juventud Verde

11:30 hs Iturraspe vs Huracán (Sub 16)

- Cancha de La Milka

9:30 hs Brown vs La Milka

10:45 hs Antártida Arg. vs La Milka (Sub 16)

Fútbol | Liga Rafaelina – Primera B Zona Sur | 7° fecha

15.30 hs La Hidráulica vs San Martín

Fútbol | Liga Regional – Semifinales (ida) | Primera A

15.30 hs 9 de Julio (Morteros) vs Centro Social Brinkmann

18 hs San Jorge (Brk) vs Sportivo Belgrano (San Fco)

Básquet | 19° edición del Torneo "Hugo Allasino" u13 | El Tala

14 hs Semifinales en El Tala y en El Ceibo

16 hs FINAL

Fútbol | Liga Regional – Semifinales (ida) | Primera B

17 hs Pueblos Unidos vs Proyecto Crecer

17 hs Cultural Arroyito vs Cultural La Para

Básquet | Interasociativo – Clausura | 11° fecha

20.30 hs 9 de Julio (Freyre) vs Porteña Asoc.

21.30 hs SS Devoto vs El Ceibo