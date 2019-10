“Hay que sumar a Córdoba a este proyecto que es de todos”

A una semana de las elecciones presidenciales, el primer candidato de la lista de Alberto Fernández en Córdoba, Eduardo Fernández, arribará el próximo lunes a San Francisco en el trayecto final de campaña y se reunirá con empresarios.

“San Francisco es una zona que en nuestra Córdoba tiene toda una tradición industrial. La idea es compartir una reunión, que sea un diálogo y seguir conociendo las expectativas que tienen los empresarios pequeños y medianos”, anticipó el candidato a diputado en diálogo con El Periódico.

Fernández vendrá junto a parte del equipo de asesores del candidato a presidente del Frente de Todos, en una comitiva encabezada por Ariel Schale, economista y posible próximo ministro de Industria si el 27 de octubre resulta ganador Alberto Fernández, tal como lo hizo en las PASO.

En la agenda figuran una charla debate que se realizará en la UTN a partir de las 9.30. Allí expondrá Fernández sobre "pymes, leyes de protección y regulación de servicios a través del Ersep" y Schale hablará sobre "diagnóstico y futuro de la Industria Nacional".

Ocupados

Al ser consultado sobre la actualidad de las Pymes, Fernández indicó: “Nuestras industrias son competitivas, los problemas son los precios y condiciones que se formulan fuera del poder de decisión del empresario. Entonces hay que terminar con esa estigmatización de que no quieren invertir y de que son ineficientes porque lo venimos corroborando en los hechos”.

En ese sentido, el candidato a diputado se comprometió a llevar las propuestas e inquietudes de los empresarios de San Francisco a Alberto Fernández, en caso de que sea electo presidente. “Un poco es entablar ese diálogo y decir que estamos preocupados pero también ocupados, que hay un equipo técnico que viene relevando situaciones; de cada sector siempre nos llevamos alguna propuesta que hace que sean más efectivas las políticas de Estado para salir lo antes posible, sabemos que va a ser dificultoso, es una situación donde la retracción en la demanda ha originado que tengamos capacidad ociosa, costos distorsionados y sobre todo lo que más tiene el empresario son inseguridades hacia el futuro a mediano y largo plazo”.

Fernández sabe que tanto San Francisco como Córdoba le fueron esquivas en las PASO de agosto: “Somos tan cordobeses como los otros candidatos, sabemos lo que nos pasa, lo que le pasa a Córdoba. El rasgo distintivo es que el 27 de octubre se elige definitivamente entre dos alternativas para Argentina”, afirmó y sobre el presidente Mauricio Macri sostuvo: “Tenemos un presidente que no se sabe si es presidente o candidato. Y si es candidato ni sabemos si es opositor al actual presidente porque algunas medidas no corresponden a al ejecutivo de su plan, que el sostiene que se van a sostener y que van a ir más rápido. Entonces los anuncios tienen dos o tres meses. Por ejemplo, las tarifas es ‘hasta que me elijan’. Eso lo ven, en el caso nuestro los empresarios, con una altísima inconsistencia”.