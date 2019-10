Medios partidarios harán protesta contra AFA y TyC Sports para poder transmitir

Será este viernes ante el Enacom, ya que no se reglamenta un artículo que les permite transmitir por internet. TyC Sports intimó a los clubes con sanciones económicas.

Medios de todo el país denuncian censura de TyC Sports. - Foto: All Boys TV.

Representantes de clubes de barrio, futbolistas, periodistas, canales de TV, sindicatos y organizaciones sociales protestarán en el mediodía de este viernes frente al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por la prohibición de poder transmitir los partidos del ascenso decretada por la empresa TyC Sports junto a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Si bien la situación no es nueva, semanas atrás los clubes informaron que no acreditarán más a los medios partidarios que transmiten los partidos vía streaming, por exigencia de TyC Sports, incluso en los partidos que la empresa de cable no transmite.

Aunque no existe una reglamentación contra la transmisión por internet, numerosos medios partidarios denunciaron que Torneos y Competencias y la AFA no les permite que ellos los transmitan, como lo vienen haciendo desde hace varios años con un gran trabajo de producción. Ante esto, la agrupación Medios Partidarios Unidos, el canal cooperativo Pares TV y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA), organizaron una singular protesta este viernes a las 12: armarán una cancha de fútbol frente al Enacom en reclamo “al fin de la censura contra los clubes de barrio”.

DEJEN TRANSMITIR A LOS PARTIDARIOS



Hoy viernes 18 a las 12 en Perú 103.

Vení con tu camiseta#TyCensura pic.twitter.com/DIOsXWMMLx — Medios Partidarios Unidos (@MPUnidosOK) October 18, 2019

Censura

Numerosos medios de comunicación partidarios de equipos de fútbol en todo el país cuestionaron la decisión de TyC Sports y la AFA, que no les permita hacer sus propias transmisiones vía internet de los partidos de equipos del ascenso alegando que se viola el contrato por los derechos televisivos. "No permitamos que la libertad de expresión quede en manos de unos pocos. Dejen transmitir a los partidarios", señaló Medios Partidarios.

Si bien las presiones de TyC hacia los medios partidarios se denuncian desde hace años, en 2019 fueron en aumento con el bloqueo de numerosas transmisiones de los partidos que se hacían por la web. Y semanas atrás, un comunicado oficial de la AFA firmado por todos los clubes de Primera Nacional y las reacciones de distintos medios partidarios avivaron el conflicto.

Varios medios partidarios aseguran que sus transmisiones superan en reproducciones a las de TyC Sports Play, la plataforma streaming de la empresa de cable, ya que, argumentan, ofrecen mejores producciones a los hinchas. Por otra parte, en muchas oportunidades han expuesto sus críticas porque TyC Sports utiliza sin permiso las imágenes que los medios partidarios generan sin citar la fuente y borrando los logotipos.

COMUNICADO. Nuestra postura frente al intento de atropello de #TyCensura #DejenTransmitirALosPartidarios pic.twitter.com/l7mK4gmk4i — Medios Partidarios Unidos (@MPUnidosOK) October 7, 2019

El comunicado de la AFA y los clubes reiteró que se encuentra vigente un contrato entre la entidad madre del fútbol argentino y Trisa (Torneos y Competencias y Grupo Clarín) por los derechos de televisación, y que el incumplimiento por parte de los clubes al permitir las transmisiones partidarias conllevará una quita económica en los derechos que sean abonados.

Desde los medios partidarios argumentaron que la transmisión vía streaming no está regulada y que TyC Sports Play no emite la totalidad de los partidos, además de que su plataforma presenta frecuentes fallas. Por otra parte, el canal cooperativo Pares TV, que emite en Luján por la TDA, señaló que "debido al incumplimiento del Enacom de reglamentar el Artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual" fueron intimados por TyC Sports para dejar de transmitir los partidos de Flandria, equipo de la Primera B (antes B Metropolitana).

En Primera Nacional son varios los medios que siguen las campañas de equipos, como Atlanta te Sigo, All Boys TV, Lobomanía (Gimnasia de Jujuy), La 94 Sport (Deportivo Morón) y Orgullo Violeta (Villa Dámine), entre otros. También los clubes de la Primera B cuentan con medios como Vivo por Los Andes, Locos por el Trueno Verde (San Miguel) o Aurinegro Streaming - Noticias de Olimpo (Bahía Blanca).

En Twitter, fue uno de los temas más comentados este lunes bajo la etiqueta #TyCensura

Hace 9 años fuimos de los primeros partidarios en hacer streaming. @TyCSports no lo hacía. No sabía cómo hacerlo. Pero un día puso plata y aprendió. Y otro se interesó en hacerlo. Y otro fue con su plata a @AFA a decir que nosotros no podíamos hacerlo más. Gracias, para siempre👊🏻 pic.twitter.com/JfOqOgxumG — PLATENSE A LO ANCHO (@platenseancho) October 6, 2019

El comunicado de AFA y los clubes