El Tala y San Isidro definen al octavo clasificado

El Tala y San Isidro definen este viernes - a partir de las 22- el octavo clasificado a los playoffs del Clausura en el interasociativo de básquet. Será en el estadio "Luis Rafael Ferreyra" en el marco de 11° fecha (última) de la fase regular.

El "albo" dejó pasar una gran oportunidad el pasado martes ante El Ceibo y quedó obligado a ganar, mientras que San Isidro viene con el ánimo por las nubes tras ganarle a Devoto el pasado miércoles en el "Severo Robledo". Quién gane esta noche jugará nada más y nada menos que con 9 de Julio de Freyre, el único invicto del torneo.

La 11° fecha

[MAR] 9 de Julio (Morteros) 81-36 Tiro Federal

[JUE] Cult. Arroyito 64-80 Almafuerte

[VIE] 22 hs El Tala vs San Isidro

[VIE] 22 hs Ctro. Social Brk. vs San Jorge

[DOM] 20.30 hs 9 de Julio (Freyre) vs Porteña Asoc.

[DOM] 21.30 hs El Ceibo vs SS Devoto

Posiciones