Renovación en la CGT local: algunos gremios le abren la puerta a la unificación

La CGT San Francisco podría avanzar hacia una unificación interna con los distintos sindicatos de la ciudad cuando el próximo 15 de noviembre venza el mandato de sus actuales autoridades, Carlos Coria y Carlos José Ferrao.

Distintos representantes del movimiento sindical local coincidieron en la necesidad de unir la central obrera para hacer frente en forma conjunta a la crisis económica y social que atraviesa el país y visibilizar la situación que atraviesan los trabajadores de San Francisco.

En este sentido coincidieron los referentes sindicales de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), Alberto Carballo; Víctor Lescano del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) y Aníbal Tissera, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

“Se va a necesitar la colaboración de todos”

Manifestó Carvallo de Apops ante la situación compleja que atraviesa el país y en la cual la ciudad no está exenta. “En noviembre se vence el mandato de la actuales autoridades y a partir de allí como CGT comenzaremos a tener reuniones, para determinar quién va ser la autoridad o las autoridades que continúen, de manera comunitaria, pensando en la construcción de una sociedad mejor desde el mundo de los trabajadores”, expresó.

Carballo declaró que el país atraviesa una situación delicada en el mundo laboral con casi un 40 por ciento de trabadores en situación informal o ilegal y que la ciudad no es ajena a esta realidad. “Cuando llueve, llueve para todos-dijo-, la crisis nos abarca a todos, en esto creo que tenemos que ser conscientes y muy generosos en observar qué es lo que nos está pasando, acá nos salvamos todos o no se salva ninguno. Tenemos que tener una mirada de una profunda unidad no solamente en la acción sino también en lo institucional para construir un consenso y que se trabaje con mejores resultados”.

Un movimiento obrero unido

Por su parte, el secretario general del Suoem, Víctor Lescano, mostró su interés por formar parte de la mesa de la CGT local. “Cada vez que tuvimos que expresarnos al respecto dijimos que bregamos por un movimiento obrero unido, porque los tiempos no son fáciles y creemos que más allá de las diferencias que pueden existir desde lo ideológico, primero están los intereses de los trabajadores”, reveló.

En ese sentido señaló la unificación que pretende la central obrera a nivel nacional y que en la ciudad se debería seguir ese lineamiento.

“No hemos participado del Consejo directivo pero siempre hemos estado atentos al funcionamiento de la CGT-señaló-, creo que es un buen momento para llamar a todas las organizaciones sindicales para armar un consejo directivo que, por lo menos, en lo escrito podamos manifestarnos las preocupaciones y defender los derechos de los trabajadores”.







Para Lescano sería bueno que “todos podamos estar al tanto de las circunstancias que atraviesan los trabajadores de la ciudad, tanto de cualquier empresa, sea estatal o privada”. E insistió: “Es una de las cosas que nosotros reclamamos que se deberían visibilizar más y eso depende a su vez de la propia organización. Si bien se respeta las modalidades que cada sindicato tiene, lo importante sería que CGT esté al tanto y pueda manifestarse a nivel público de la realidad de los trabajadores de distintos rubros”.

Lescano también reclamó otra impronta de la CGT local: “Como entidad debería tener reuniones con los centros empresariales y representantes del estado para saber la situación real de la ciudad, acá nadie sabe nada y nos vamos despachando con que de a poco piden retiro voluntario a la gente, hay despidos a nivel goteo y eso termina perjudicando a todos. Hoy tenemos Pymes en crisis que son las que más generan trabajo y pareciera que en San Francisco se vive en una isla que no es real, hay problemas como en todos lados pero no se ponen en conocimiento”.

Un desafío

Desde la UOM, coincidieron en que el nuevo desafío de las autoridades cegetistas será unir y aglutinar a los distintos gremios que se han alejado de la “organización madre”.

“Va a ser un desafío unir a todos los gremios locales en una sola fuerza. Nosotros empujamos siempre e incluso hubo momentos en que tratamos de unir a los diferentes representantes sindicales y los convocamos a todos en UOM pero después se disolvió todo, fue una lástima”, recordó Aníbal Tissera.

“Si nos solicitan para que estemos lo vamos a hacer. Y nos sentaremos a hablar para que nos unamos, creo que va a ser la única manera de defender los derechos de los trabajadores”, finalizó.