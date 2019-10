Diego Guaita: "Hay un gran grupo y eso hace que todo salga mejor"

A poco del debut en la Liga Argentina, uno de los referentes del plantel de San Isidro contó cómo se prepara el equipo para la competencia. "La responsabilidad recaerá sobre los jugadores más grandes, me siento cómodo con el rol que tengo en el equipo y de a poco me voy adaptando", indicó el jugador.

El viernes 25 de octubre San Isidro arranca la competencia en la Zona Noroeste de la Liga Argentina de Básquet con el objetivo de volver a ser protagonistas luego de una temporada -la pasada- donde disputó las finales por el ascenso.

Tras dos meses de entrenamiento llega la hora de la verdad y Diego Guaita contó cómo se prepara el equipo para el debut en el torneo. El experimentado jugador, con pasado en Liga Nacional y en Liga LEB Oro de España, será uno de los referentes del nuevo San Isidro.

¿Cómo está el equipo y cómo estás vos en lo personal?

El grupo está muy bien, estamos ultimando detalles para saber lo máximo posible las nuevas reglas de FIBA y la verdad que ayuda mucho el grupo que se armó, es un grandísimo grupo y eso ayuda a que todo salga mucho mejor...

En lo personal me encuentro bien, físicamente estoy bien, intentando ir absorbiendo lo mas rápido posible las formas y las estructuras defensivas y ofensivas que quiere llevar a cabo Seba y desde ahí, a medidad que pasa el tiempo, ir conociéndonos con los compañeros porque es un equipo totalmente nuevo.

¿Cuán importante fueron los encuentros de preparación?

Fueron muy importantes, nosotros hasta el día de hoy continuamos haciendo reglas y trabajando el estilo de juego y esos partidos son pruebas, llega el momento en que tenés que rendir y mostrar que lo que estás haciendo y trabajando da sus frutos. Está bueno porque jugamos contra equipos de Liga Nacional lo que sirvió para probarnos contra otra categoría, ahora el equipo está bien y con mucas ganas deseando de que ya pronto arranque para mostrar y ver cuanto asumimos la reglas de juego.

¿Sos un referente del equipo?

Si te diría que no te miento, sí, yo creo que junto con Ariel (Zago) y Pablo (Fernández) somos los referentes porque somos los jugadores mas grandes de edad y con mas experiencia jugando al básquet. Pero en el equipo depende de todos y no de dos, tres o uno, este es un equipo que tiene gol en los 12 jugadores del plantel, pero la verdad que la responsabilidad debe recaer en nosotros tres más que en otros jugadores mas jóvenes. Yo me siento cómodo con el rol de referente también y de poquito me voy adaptando a tenerlo.







¿Cuáles serán las claves del nuevo San Isidro?

En la última temporada fue más dinámico el juego porque los jugadores que había llevaban a eso, mas allá de eso hoy tenemos un equipo mas pesado, mas grande y con más tamaño abajo del aro y fuera de él. No vamos a correr tanto como lo hacía el otro equipo, pero esa esencia queda, la tiene y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, por momentos el equipo va a ser muy dinámico y por momentos más estático, ese va a ser el nuevo San Isidro.

¿Porqué elegiste venir a San Isidro?

Porque Seba (Torre) me llamó varias veces, quería contar conmigo, yo tenía otras prioridades, cuestiones personales y no se dieron, entonces hablé de nuevo con Seba y todavía contaba conmigo, obviamente accedió y la directiva también accedió al compromiso, tomamos la decisión y nos venimos para acá, siempre me gustó la forma en las que trabajaba Seba como la intensidad, y siempre me dejó las cosas claras de lo que quería para mí y lo que quería que le de al equipo.

"Lo mas importante es que el equipo está bien, dentro de poco arranca la Liga y esperemos que la gente se siga acercando a apoyar al equipo para este nuevo desafío que es importante para todos y para la ciudad también", dijo Guaita.

¿Cómo te trata la ciudad?

Es una ciudad pequeña muy acogedora, la gente está siempre muy bien predispuesta, no soy de salir mucho, pero el poco tiempo que eh estado, la gente siempre me ha ayudado y me ha guiado a donde necesitaba ir. El tiempo que llevo acá me siento muy cómodo y muy bien, es una ciudad linda y que de a poquito la voy a ir conociendo un poco mas.