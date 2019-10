Firma local presentó un procedimiento preventivo de crisis y se suma a dos de la región

La industria metalúrgica Teybo S.R.L. solicitó un procedimiento preventivo de crisis y se suma a otras dos firmas de Las Varillas que también pidieron iniciar el trámite.

En las últimas semanas el sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y los propietarios de la firma instalada en el Parque Industrial de San Francisco llegaron a un acuerdo para no despedir a los ocho empleados que trabajan en dicha fábrica. Este jueves en la sede del Ministerio de Trabajo local, se conoció la homologación del acuerdo que estipula que los empleados cobrarán un 60 por ciento de sus sueldos.

El dato fue confirmado por el secretario general de la UOM de nuestra ciudad, Aníbal Tissera. “Se nos están sumando varios procedimientos preventivos de crisis que afectan directamente al bolsillo del trabajador y conversando con los propietarios de ciertas empresas nos confirman que la situación no es buena, las ventas no mejoran y no logran tener una visión de futuro”, expresó.

Tissera manifestó que el caso de Teybo se suma a otras dos firmas industriales de la localidad de Las Varillas. “Entendemos la situación que atraviesa el país y la posición de las empresas que no tienen ventas, pero se sigue perjudicando al trabajador. En las buenas el obrero no figura nunca pero en las malas son los más perjudicados”, declaró.

Teybo es una empresa metalúrgica dedicada a la fabricación y comercialización de máquinas, productos y elementos para el rubro de la construcción, mobiliario urbano y gastronómico.

La situación en ZF

Por otro lado, Tissera añadió que, hasta el momento, solo tres trabajadores aceptaron el programa de retiro voluntario de la firma autopartista ZF (ex Sachs), aunque no descarta que puedan sumarse otros más.

Dicha empresa había lanzado la semana pasada, hasta el 31 de octubre, el programa de retiro voluntario a raíz de la “coyuntura económica” que se encuentran atravesando.

Entre las condiciones, anunciaron que podrán adherirse aquellas personas que reúnan hasta 10 años de antigüedad en la empresa, a quienes se le abonará el 80 por ciento de indemnización por antigüedad.