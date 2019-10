"Estoy trayendo mis dólares al país para continuar viviendo", dijo un ex ministro

El exministro de Energía y Minería Juan José Aranguren aseguró que tuvo que traer sus dólares al país “para continuar viviendo” y lanzó críticas al Gobierno de Mauricio Macri, en especial contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

En una entrevista con La Nación, el exfuncionario y exdirectivo de la petrolera Shell aseguró que la consultora que abrió tras su alejamiento del Gobierno aún no genera ingresos y por ello trae dólares que tiene en el exterior.

"Hoy, que todavía no tenemos ingresos, estoy trayendo mis dólares en este momento, que tendría que ser al revés, para continuar viviendo", indicó.

Aranguren se refirió a la propuesta del Partido Justicialista sobre la imposibilidad de seguir con la dolarización de las tarifas de manera automática, y expresó: "Es una simplificación decir que la culpa es de que las tarifas están dolarizadas".

"No se puede seguir con una economía en donde no se puede controlar el valor del dólar, que es una consecuencia de no controlar la inflación", agregó.

El exfuncionario cuestionó la política energética aplicada durante el kirchnerismo: “¿Cuál fue el resultado de esa intervención? Un país que tiene recursos renovables, no renovables, convencionales y no convencionales para tirar para arriba, terminó importando energía. ¿Con esto estabilizamos la economía? No, porque aumentamos el gasto en empleo público y malversación, y aumentó la corrupción", evaluó.

Macri

Aranguren valoró la intención de Macri, donde se buscó una "transición hacia mercados competitivos", y consideró negativa la propuesta del Frente de Todos de volver a intervenir en ese sector.



“En industrias extractivas de largo plazo –como pueden ser el petróleo, el gas, la minería, la energía en general– uno no puede estar cambiando a cada rato porque si no el tipo qué hace para protegerse de la Argentina: pone un precio alto porque no sabe qué le va a pasar mañana", alertó.

El FMI y su salida del Gobierno

Sobre su salida del Gobierno, recordó que se produjo en medio del empoderamiento de Nicolás Dujovne al frente del Ministerio de Hacienda, durante la negociación con el FMI para un histórico préstamo.



"Cuando se nos cortó el chorro y tuvimos que ir al Fondo Monetario Internacional para pedir estos famosos 57.000 millones de dólares, de golpe. A partir del buen vínculo que tenía Dujovne con Madame (Christine) Lagarde, se le dio a él una injerencia, un poder mayor que a un coordinador, porque terminó (Gustavo) Lopetegui dependiendo de Dujovne", recordó.