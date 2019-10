Córdoba: un bombero robó dinero durante un incendio en un almacén

Un bombero de la ciudad de Córdoba aprovechó la poca visibilidad del humo de un incendio para robar dinero de una caja registradora mientras combatía el siniestro en un almacén en barrio General Bustos.

El insólito hecho ocurrió este martes en un local ubicado en avenida Alem 667, de barrio General Bustos, donde un cuartel de bomberos acudió por un incendio provocado a causa de un corto circuito.

Las llamas del incendio fueron extinguidas luego de unos minutos. Los dueños del local se encontraron con algunos daños materiales y la sorpresa de la falta de dinero en la caja registradora.

Las cámaras de seguridad del local captaron el momento en que un bombero se acercó a la recaudación y se llevó 700 pesos. El hombre fue identificado y puesto en situación pasiva. La investigación fue elevada a la Justicia por el Tribunal de Conducta Policial.

Karina, la dueña del local, dijo a que aunque están agradecidos con el rápido operar de los bomberos, le dolió la actitud del bombero.

"Yo agradezco que hayan entrado y apagado el fuego y que no fue mayor la pérdida de lo que tuvimos, pero me dolió mucho la actitud de él. No sé en la situación que está y si realmente necesitaba algo me lo podría haber dicho y con gusto se lo doy pero me dio mucha tristeza y pena", aseguró la mujer.

"No íbamos a hacer la denuncia ni nada, pero al video lo subió una de mis hijas y se viralizó rápido. Vino la Policía y tuvimos que hacer la denuncia", agregó.

Fuente: Cadena 3