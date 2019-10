Caso Yuliana: “Tengo pruebas determinantes” dijo experto forense que se sumó a la causa

Se trata de Enrique Prueger, quien analizó las pruebas recabadas hasta el momento. La familia y su abogado defensor sostienen que Yuliana Chevalier no se suicidó. Y el perito indicó que aportará pruebas en ese sentido.

El criminalista Enrique Prueger arribó este miércoles a San Francisco, con la intención de reunirse con el fiscal Bernardo Alberione, que investiga la confusa muerte de Yuliana Chevalier sucedida en agosto de 2017, tras un disparo de arma de fuego en medio de una discusión donde participó su pareja, el policía Alejandro Lovera.

El encuentro no pudo darse debido a que Alberione se encuentra desde esta semana con carpeta médica. A tribunales no solo llegó el especialista sino también el nuevo abogado de la querella, Mauro Gómez, la familia de la joven e integrantes de la agrupación Paso a Paso.

Días atrás, cabe recordar, Gómez informó a El Periódico que presentaron nuevos testigos y un peritaje nuevo. Este último, en manos de Prueger, un reconocido criminalista que participó en casos célebres como el del asesinato del soldado Omar Carrasco y la muerte de Carlos Menem Junior, donde ofició como perito de parte en representación de Zulema Yoma, madre de la víctima.

También trabajó en el caso del fiscal Nisman, y fue perito oficial en el caso del doble crimen de La Dársena, en Santiago del Estero, y del triple crimen de Cipolletti. Su última aparición emblemática fue en el caso de Santiago Maldonado, donde analizó la autopsia y puso en duda la versión oficial de que este estuvo unos 78 días sumergido en el lago donde lo hallaron sino que el cuerpo del artesano fue "plantado por alguien" desde unas horas a unos diez días antes de su aparición, el 17 de octubre de 2017.

Determinante

En un breve diálogo con El Periódico, Prueger se limitó a decir que llegó al caso por pedido de la familia de Yuliana. Tras ello tomó el expediente para analizarlo.

“El caso me interesó de entrada. Yo trabajo sobre los elementos meta-analíticos que hay en el expediente, la inspección ocular, la autopsia, las cuestiones balísticas, los análisis químicos; el estudio integral de esa información es meta-análisis, tenés un montón de elementos que te indican lo que pasó allí adentro y traigo pruebas determinantes”, afirmó.

En ese sentido, el abogado de la familia, Mauro Gómez, insistió en que no fue un suicidio lo de Yuliana: “Tenemos una teoría acerca de lo que sucedió, aunque todavía no fue plasmada en la causa. Por una cuestión aleatoria el fiscal está de licencia y no se entrevistaron (con Prueger), lo que se postergará”, sostuvo.

La causa tomó vida nuevamente con nuevos testimonios y pruebas, donde la familia de la joven busca involucrar al policía Lovera, a quien sindican como el victimario.

Sobre Prueger y su papel en el caso, el letrado dijo: “Estamos hablando de uno de los peritos más importantes del país, basta ver el curriculum, las causas en que actuó, fue condecorado por el Congreso de la Nación. Investigamos la causa juntos; la familia hace un gran esfuerzo para que salga a la luz la verdad”, señaló, y afirmó: “Hay mucha confianza en lo que pueda venir, pero hay mucha prudencia también”.

El hecho

Yuliana Chevalier murió alrededor de las 4 del viernes 18 de agosto de 2017 en un domicilio de Pasteur al 1600. Las primeras informaciones referían que la víctima se habría disparado en el marco de una discusión con su pareja, Alejandro Lovera, utilizando su arma reglamentaria, una pistola 9 mm.

Con el correr de las horas, y tras distintas diligencias investigativas, la causa derivó hacia el “homicidio” y a la detención del policía.

Sin embargo, el viernes 22 de septiembre el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, ordenó su libertad al “no encontrar elementos de convicción suficientes como para dictar la prisión preventiva”.