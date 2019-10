Piden la captura de Juan Darthés por la denuncia de violación de Thelma

La causa entre Thelma Fardin y Juan Darthes finalmente avanzó luego de haber sido presentada a fines de 2018 en la justicia de Nicaragua, ya que la fiscalía encargada del caso solicitó la orden de captura del actor acusado de abuso sexual por su ex compañera de elenco, que denunció haber sido violada por él en 2009, cuando ella tenía 16 años de edad.

La acusación está radicada en el Juzgado Décimo Penal de Audiencias de Managua, y según dio a conocer el medio Infobae, el pedido de captura del actor que actualmente está radicado en Brasil se ordenó durante esta mañana.

La denuncia de Thelma se hizo pública el 11 de diciembre del año pasado, cuando brindó una conferencia de prensa junto al colectivo de Actrices Argentinas en el Teatro Multiteatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, la artista de 26 años compartió un impactante video en el que relató su experiencia con Darthés en la habitación de un hotel en el que se hospedó todo el elenco de Patito Feo en una gira internacional por Centroamérica.

"Durante nueve años mantuve en silencio lo que me pasó hasta que otra chica lo denunció. En 2009 tenía 16 años, y el único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años. Una noche él me besó el cuello, me tocó. Le dije que no, me llevó la mano para que sintiera su erección. 'Mirá como me ponés'", iniciaba Fardin su narración en ese video.

"Yo seguí diciendo que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad'. Después, me metió los dedos y me hizo sexo oral. Gracias a que alguien del hotel tocó la puerta, yo pude salir de esa habitación", reveló la actriz angustiada.

Tras la impactante confesión, el actor acusado de violación dio una entrevista a Mauro Viale en A24 en la que aseguró que nunca abusó sexualmente de nadie y en la que afirmó que fue Thelma la que se le insinuó y que "terminó rechazándola por tener novio". El periodista contaría días después que los hijos de Darthés le pidieron que borre la grabación de la entrevista, algo a lo que él obviamente se negó.

Luego de varios días de repudio por parte de gran parte de la sociedad argentina, Darthés emigró hacia Brasil, su país natal, en donde también sufrió escraches y se mantiene, según explicó su abogado Fernando Burlando, con graves problemas depresivos y supuestos pensamientos suicidas.

