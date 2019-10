Barrio Jardín se quedó con el relámpago de Los Albos

Este fin de semana se disputó la 14° fecha del Clausura, pero tanto el domingo como el lunes continuó la acción para los chicos de la categoría 2010 que disputaron el torneo relámpago organizado por el club Los Albos.

La competencia quedó en manos de los chicos de Barrio Jardín que vencieron en la final a los chicos del Departamento Municipal de Deportes de Freyre. En tanto, el tercer puesto lo ocupó Tiro y Gimnasia. Mientras que Deportivo Oeste fue cuarto.

Programación de la 15° fecha

La Liga ya dio a conocer cómo se jugará la próxima fecha que tendrá acción el sábado 19 a partir de las 13.15.

Estrella del Sur vs Tarzanito

Los Andes vs Belgrano

DMD Freyre vs Tiro y Gimnasia

Deportivo Oeste vs Barrio Jardín

Dep. Sebastián vs Inf. Xeneize

El Faisán vs 2 de Abril

Barrio Cabrera vs Dep. Josefina

El Trébol vs Dep. Norte

Los Alvos vs Gral. Savio

Libre: CD River

Así están las tablas de posiciones: