Juárez: "Nuestra IPEA 222 es hoy una institución activa y con metas claras"

Así se refirió su director a la escuela, que este martes celebró sus 50 años con un acto protocolar. "Nos falta mucho camino por recorrer, valoramos el resultado, pero no nos conformamos", añadió.

En el marco del 50º aniversario del IPEA Nº 222 "Ing. Agrónomo Américo Almes Milani", este martes se llevó a cabo un acto protocolar del que participaron alumnos, docentes, exdocentes, directivos y demás miembros de la comunidad educativa así como autoridades educativas, municipales y público en general.

Tras el descubrimiento de una placa alusiva a la fecha, se repasó la historia de la escuela y se escucharon los discursos de Gustavo Juárez, el director del establecimiento; Ignacio García Aresca, intendente de San Francisco; y Claudia Méndez, inspectora de Educación Técnica.







Formaron parte del acto, también, la Banda Municipal de Música, la Banda Lisa de la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda, y Paloma Díaz, campeona nacional de malambo.

Sobre el final, diversas instituciones entregaron plaquetas y demás obsequios en reconocimiento al aniversario.







"Muchos hechos positivos se han sucedido en este período"

En el marco del acto Gustavo Juárez, el director del establecimiento, manifestó: "Nos hemos reunido para conmemorar los 50 años de nuestra querida IPEA 222. Es mi primer discurso protocolar en el poco tiempo que llevo como director de la escuela y tengo el agrado de dirigirme a ustedes y expresar mi más cordial y afectuoso saludo de bienvenida a todos los que nos acompañan en este acto tan significativo para nosotros celebrando el quincuagésimo aniversario de vida al servicio de la educación de los jóvenes de San Francisco y región".

Acto seguido continuó: "Muchos hechos positivos se han sucedido en este período, lo que nos anima festivamente el día de hoy y que son el soporte para apoyarnos e intentar cada día superar nuestras debilidades que como escuela probablemente las tenemos".

A modo de balance, Juárez dijo: "En verdad son muchos los hechos institucionales que se destacaron en estos 50 años y sobre todo los recientemente acontecidos, estos avances que han sido significativos y que nos permiten visualizar un futuro lleno de plenitud, no puedo dejar de reconocer en este trabajo de colaboración en pro del mejoramiento de la calidad de los aprendizajes también está el trabajo de nuestros docentes, familias quienes se han esforzado a cumpir rigurosamente con sus deberes de apoyo y respaldo de los estudiantes y a la labor de la escuela. Nuestra IPEA 222 es hoy una institución activa y con metas claras que funciona plenamente de acuerdo a sus propósitos educativos, una institución que valora profundamente lo logrado estos años".

"Sabemos que no ha sido fácil, porque educar nunca ha sido una tarea fácil. Y esto lo digo principalmente por los profesores. Las nuevas generaciones de estudiantes siempre exigen de nuestros educadores una respuesta diferente a sus inquietudes. En el mundo de hoy se espera de nosotros condiciones especiales que jamás exigieron a maestros en el pasado. Nos falta mucho camino por recorrer, valoramos el resultado, pero no nos conformamos, lo asumimos con discreción y con el deseo de seguir adelante en una tarea de ser cada día mejores, la tarea de desarrollarnos cada día. No es del todo fácil pero podemos afirmar que a lo largo de estos 50 años hemos dado pasos firmes hacia una educación de calidad", añadió.







Y concluyó: "El trabajo de hoy es distinto al que se desarrollaba a los inicios del proyecto educativo. Los jóvenes que hoy nos acompañan han nacido en un entorno globalizado, conectados a múltiples realidades gracias a herramientas tecnológicas y a variados medios de comunicación e información. Esto ha incidido en la creación de un nuevo escenario que contempla nuevas necesidades educativas y formativas demandando de nuestros docentes una educación acorde con nuevos estímulos".