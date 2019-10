[VIDEO] Vecino de edificio céntrico denunció invasión de murciélagos

Una decena de murciélagos y hasta un poco más son los que se metieron en la noche del domingo en la habitación de un departamento céntrico, denunció un vecino, quien recurrió ante la desesperación a los bomberos voluntarios que trabajaron durante la madrugada y pudieron despejar el espacio.

“Estaba viendo la televisión y sentí ruidos. Pensé que era la puerta pero no, cuando voy a la pieza me encuentro con varios murciélagos. Apago la luz y cuando vuelve a prender eran cada vez más”, aseguró esta persona, quien prefirió mantener en reserva su identidad. Al no saber cómo actuar, explicó que llamó a los bomberos.

A la noche siguiente, tras este primer episodio, aunque esta vez con la ventana cerrada sucedió la misma escena. Comenzó a escuchar ruidos y cuando fue a la habitación observó a varios murciélagos entre la persiana y la ventana de la pieza, que habían ingresado por un hueco de esta última ya se encuentra rota.

Este fue uno de los casos contados a El Periódico de vecinos que viven en edificios de la zona céntrica, pero no el único pudo saber este medio.