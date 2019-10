Miralo en vivo: Defensores de Belgrano vs. Almagro por la Primera Nacional

Defensores de Belgrano recibirá en la tarde de este sábado a Almagro por la novena fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 15:30 en el estadio Juan Pasquale y que será dirigido por el árbitro José Carreras.

El Dragón viene invicto como local y tiene la misión de seguir escalando posiciones en la tabla. Para este partido, Fabián Nardozza realizaría una variante en el once inicial con respecto a la igualdad en cero ante San Martín de Tucumán: retornaría el capitán Luciano Goux y dejaría su lugar Leandro Caballero. El resto sería el mismo equipo.



Sin descanso

El plantel de Almagro no tuvo tiempo de asimilar la derrota el viernes ante River por la Copa Argentina ya que el sábado por la mañana se entrenó de cara al choque por la novena fecha. El equipo dirigido por Gastón Esmerado tendrá la obligación de conseguir los tres puntos ya que se encuentra en el fondo de la tabla.

Con respecto a este encuentro, el entrenador del Tricolor realizaría unos cambios respecto al equipo que perdió ante el Millonario. Sebastián Diana, aún no recuperado de su lesión, no sería de la partida. Igual probarán al uruguayo para saber si puede estar presente. En caso de que no pueda, Norberto Paparatto será nuevamente titular.

Además, el Gato planea la inclusión de Brian Benítez en lugar de Maximiliano Rueda.

El historial entre el Dragón y el Tricolor dice que jugaron 109 partidos. Almagro se impuso en 44, Defensores en 37 y empataron los 28 restantes.

Probables formaciones

Defensores de Belgrano: Maximiliano Velazco; Nicolás Álvarez, Goux, Leandro Martínez Montagnoli, Iván Nadal; Juan Manuel Olivares, Marcelo Lamas, Juan Manuel Sosa, Maximiliano Ferreira; Ezequiel Aguirre y Nicolás Benegas.

Almagro: Christian Limousin; Nahuel Basualdo, Nicolás Arrechea, Norberto Paparatto o Sebastián Diana, Ramiro Arias; Brian Benítez, Lucas Bossio; Ezequiel Denis, Lucas Wilchez, Juan Manuel Martínez; Facundo Suárez.

Estadio: Defensores.

Hora: 15:30.

