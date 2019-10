La Academia Arte y Expresión brilló en el Panamericano

La Academia Arte y Expresión tuvo una gran participación en el Panamericano de Gimnasia Aeróbica de clubes, que se realizó por primera vez en Buenos Aires. El certamen se desarrolló en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) donde la máxima exponente de la disciplina Daiana Nanzer logró subirse al podio en su categoría.

Se realizaron dos torneos en simultaneo: EL CAMPEONATO PANAMERICANO (competencia por países) y el CAMPEONATO PANAMERICANO DE CLUBES (competencia por clubes).



Entre los países participantes estuvieron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico, Panama, Peru, Venezuela, Uruguay. Y más de 40 clubes participantes de cada uno de los países.

Resultados de la Academia Arte y Expresión:

En la categoría Desarrollo Nacional (9 a 11 años):

* MEDALLA DE ORO Individual Masculino Desarrollo Nacional: Joaquín Gainza

* MEDALLA DE ORO Pareja Mixta Desarrollo Nacional: Helena Pagani y Joaquin Gainza







En la categoría Age Group 2 (15 a 17 años):

* MEDALLA DE PLATA Grupo AG2: Maria Sarra (junto a tres gimnastas de Córdoba y una de Santiago del Estero)







También clasificaron a las finales del campeonato panamericano de clubes y obtuvieron las siguientes posiciones:

- Helena Pagani en Individual Femenino categoría Desarrollo Nacional obtuvo la 7° posición.

- Martinez, Nari, Ottero en Trío AG1 (12 a 14 años). Obtuvieron la 4° posición.

- Aylagas, Martinez, Nari, Pereyra, Roldán en Grupo AG1. Obtuvieron la 5° posición.

- María Sarra en Individual Femenino AG2: Obtuvo la 5° posición.



También participaron:

* Individual Femenino AG1: Catalina Roldán (10° posición)

* IF AG1: Agustina Pereyra (11° posición)

* IF AG1: Manuela Martínez (32° posición)

* IF AG1: Martina Aylagas (41° posición)

* Trio AG1: Aylgas, Pereyra, Roldan (15° posición)

* IF SENIOR: Romina Brizzio (24° posición)