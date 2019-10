Las Lobas en La Milka, un espacio del barrio que continúa creciendo

A pulmón "Los elementos como bochas, conos, pecheras, los compramos haciendo ventas o a través de la liga local con la recaudación de los encuentros. Ayuda el centro vecinal con el lugar y la luz, que es fundamental", precisó el profe Balbo Mosetto. "Hay una cuota, de eso depende el pequeño sueldo de la profe, termina siendo $200 mas $50 pesos de seguro. Pero lo mas importante es el seguro. La situación es complicada, no todas pueden pagar y la situación económica no es fácil para nadie; se ve reflejado en la cuota. Sin embargo, lo le decimos que no a nadie, lo que hacemos es amor al arte", indicó "Uno le pone amor al club y al deporte, no nos estaríamos fijando en el dinero, sí es un dinero que sirve para los profes, pero no es determinante para jugar acá", expresó.