Debate 2019: qué se dijo en el primer cruce en la Universidad del Litoral

Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, José Luis Espert y José Gómez Centurión debaten desde las 21 en la Ciudad de Santa Fe en lo que es el primer debate electoral de cara a las elecciones del 27 de octubre. La semana que viene, a siete días de las elecciones, una instancia similar tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Seguilo en La Nueva Mañana.

La presentación

Mauricio Macri: “Hemos resulto problemas que arrastrábamos hace décadas. Hoy estoy acá para pedirle que continuemos trabajando junto. Trabajando con la verdad, el diálogo y el respeto, todo se puede”

Alberto Fernández: “Hace cuatro años hubo otro debate. Allí alguien mintió mucho y otro dijo la verdad. El que mintió, ganó la elección y gobernó cuatro años. Hoy, yo vengo a decirles la verdad”.

Nicolas Del Caño: “Nos dejan una situación terrible. Esta crisis la tienen que pagar los que la generaron, los grandes grupos económicos que son los únicos ganadores en esta gran crisis.”

Juan José Gómez Centurión: "Creo en Dios y en la patria"

José Luis Espert: “Llegamos a pesar de las trampas. Voy a defender las de la libertad y el sentido común. Podemos hacer una Argentina diferente”

Roberto Lavagna: “No va a ser fácil salir de esta crisis. Pero lo vamos a hacer poniendo el hombro”.



Relaciones internacionales

Mauricio Macri: “Abrimos más de 200 mercados. El acuerdo con la Unión Europea nos abre un mercado a 500 millones de consumidores. Hemos tenido una política exterior exitosa. El mundo para nosotros es una enorme oportunidad. La ex Presidente condecoró a Maduro, nosotros reconocemos la Presidente Guaidó. La neutralidad es avalar la dictadura.”

Alberto Fernández: “La primera obligación que tenemos como país es volver a impulsar al Mercosur. No le tengo miedo a la apertura, pero no quiero que se lleve puesta a la industria argentina. Es necesario volver a reivindicar nuestra soberanía por las Malvinas. Las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los Presidentes de otros países. Pasaron siete semestres y no entró ni un centavo de esos países a la Argentina. Venezuela tiene problemas pero a diferencia del Presidente no quiero intervenir en Venezuela. Espero que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana”

Nicolas Del Caño: “Quiero saludar al hermano pueblod e Ecuador. Allí nos están dando una señal. O se está con Lenin Moreno, como el Presidente Macri y la derecha latinoamericana, o se está con el pueblo que lucha en Ecuador. El capitalismo no va más como único horizonte político. Nosotros nunca apoyamos la dictadura de Maduro. Mauricio Macri es un lamebotas de Trump que apoya la intervención. Lo mismo que Massa, del Frente de Todos, que piénsalo mismo y apoya las mismas medidas.”

Juan José Gómez Centurión: "Vamos a comerciar con todos los países del mundo excepto con aquellos países que están financiando terrorismo y narcotráfico. Vamos a sostener la pelea para devolver a Malvinas al territorio continental. Vamos a diseñar un sistema de defensa acorde a la extensión del país. Hoy sólo está contemplado en un 40%. Argentina debe poder decir que no cuando dice tenga que decir que no y para eso necesita un modelo de defensa acorde.”

José Luis Espert: “Festejamos que el Presidente Macri nos haya sacado de la cloaca en que nos metió el anterior Gobierno que ahora puede volver. Sin duda que las Malvinas son argentinas, pero hace más de 180 años que el Reino Unido las ha usurpado y, en 1982, perdimos una guerra. El candidato del Frente de Todos nos dice que en Venezuela no hay una dictadura. Nosotros decimos que sí y que es una dictadura asesina. Tenemos que dejar de vivir como mangueros del mundo y aprender a generar nuestros dólares de una manera genuina. El Mercosur es un simulacro del que no se puede rescatar nada”.

Roberto Lavagna: “Las crisis internas debilitan las capacidades de negociar que tiene el país. Hay que rescatar al Mercosur del proceso de estancamiento en que se ha sumido en los últimos años. Hay que salir a negociar con otros bloques con mucho cuidado. El acuerdo con la Unión Europea, que todavía no conocemos, puede ser una oportunidad pero también puede ser un riesgo”

Economía y finanzas

Mauricio Macri: “Tenemos que ser creíbles y para eso tenemos que alcanzar un consenso para tener una economía estable. Yo creí que iba a ser más fácil, y no lo fue. Sé que el último año y medio la carga ha sido muy grande y que ha caído principal en la clase media. Ese esfuerzo no fue en vano y con estas bases estamos listos para empezar el camino del crecimiento económico de la clase media. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deuda del Gobierno anterior. El restante es para bajar el déficit fiscal. Alberto Fernández dice que yo destruí la economía pero hasta hace poquito decía que la Presidenta Kirchner había destruido la economía. Tenemos que decirle la verdad a la gente.”

Alberto Fernández: “La Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce y si se ataca el consume, se ataca a la producción. Si se ataca la producción, se ataca al trabajo y eso genera desempleo y pobreza. Necesitamos reactivar el consumo para reactivar la producción y podamos impulsar la exportación porque necesitamos dólares para pagar la deuda. El Presidente no se enteró pero le hizo un daño tremendo a la Argentina. De los 39 mil millones, 30 mil millones se lo llevaron sus amigos, Presidente, y algún día tendrá que explicarle a la gente eso. Deje de mentir. ”

Nicolas Del Caño: “La fuga de capitales es uno de los principales problemas que tiene el país, queremos crear una banca pública para controlar esta situación que amenaza con más corridas y mayor inflación. Queremos anular los tarifazos y nacionalizar todas las empresas. Hay que revertir toda la herencia que deja este gobierno. La deuda es ilegítima e ilegal. Este desastre no lo hizo Macri sólo, hubo cómplices y los gobernadores que hoy están el Frente de Todos, votaron todas las leyes contra del pueblo trabajador.”

Juan José Gómez Centurión: "Hay que achicar el gasto fiscal y el gasto público. Con esa austeridad, vamos a poder bajar y eliminar impuestos. De 163 impuestos que existen, creemos que no queremos dejar más de 20. Hay que sacarle el pie de la cabeza al campo. No hay paraíso fiscal sin infierno fiscal. En la Argentina estamos en ese infierno fiscal”

José Luis Espert: “Argentina tiene un sistema que destruye a la gente que vive dentro de ella. Los únicos ganadores son los empresarios prebendarios. La segunda corporación que nos devora es la de los políticos: inútiles que ni siquiera puede leer un discurso en el Congreso. La tercera es la de los sindicalistas que son los responsables de una maraña de leyes que no único que ha logrado es una masa de 5 millones de trabajadores en negro. Basta Moyano de currar con la justicia social. No se puede aumentar el consumo y las exportaciones al mismo tiempo. Se podrá avanzar en un shock de consumo pero después de generar un crecimiento de la exportación y para eso debemos negociar con todo el mundo y no concertarnos sólo en el Mercosur.”

Roberto Lavagna: “La Argentina lleva 8 años de estancamiento absoluto, los últimos dos con una caída significativa del producto. Hubo dos gobierno con políticas distintas y el mismo resultado: la caída del ingreso de los argentinos".

Derechos humanos, diversidad y género

Mauricio Macri: “No concibo una sociedad sin libertad y diversidad. Siempre he gobernado para todos y los he respetado a todos. Es inaceptable que en el SXXI siga habiendo las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres. Hemos trabajado en eso y no nos hemos quedado en el discurso. En el gobierno anterior las víctimas d delito no tenían ningún derecho. Nosotros tenemos claro que nuestros enemigos son los delincuentes”

Alberto Fernández: “Los jueces son los que dirimieron cuál fue la verdad en os setenta y determinaron quiénes fueron los responsables. De todas las demandas que aparecieron en el último tiempo, las del colectivo feminista son las que más deben llamarnos la atención. Hay que darse cuenta de esa realidad y cambiar las leyes en ese sentido. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, Igualdad y la Diversidad, para que entremos de una vez al SXXI. En la Argentina los abortos ocurren, hay que terminar con la hipocresía. Tenemos que caminar hacia la legalización porque de esa manera vamos a poder igualar los derechos de las mujeres pobres con los de las mujeres ricas que abortan en las clínicas. Tiene razón Lavagna, tenemos que luchar contra el hambre. No me interesa el gasto social cuando se habla de ampliar derechos”

Nicolás Del Caño: “Las mujeres son las que más están sufriendo esta crisis. La deuda no es con el FMI, sino que es con las mujeres. El año pasado hemos visto que la Iglesia ha influido para que diputados y senadores de Cambiemos y el Frente de Todos, votaron en contra de la legalización del aborto. No son pro-vida, son anti-derechos. Para nosotros, Iglesia y Estado, deben ser asuntos separados.”

Juan José Gómez Centurión: "El primer derecho es el derecho a la vida. Me opongo sistemáticamente a cualquier ley del aborto y a sus atajos, que son los protocolos. Vamos a vetar cualquier ley del aborto porque el derecho del niño por nacer no se plebiscita. Vamos a indemnizar a las víctimas de la subversión. Quiero ser el Presidente que defienda a todos los argentinos. Mienten los que dicen que están con las dos vidas y regalan misoprostol como si fueran caramelos y mienten los que dicen que luchan contra la corrupción y tienen como candidata a vice a un ex Presidenta procesada en decenas de causas.”

José Luis Espert: “El liberalismo es la ideología que ha impulsado la mayor cantidad de derechos humanos en la historia. En la Argentina los derechos humanos parecen haber sido secuestrado por una parte de los responsables de los crímenes de los setenta, y se esconden detrás de la pollera de Hebe de Bonafini. Hay que juzgar a los terroristas que mataron argentinos a mansalva en los setenta. Estamos de acuerdo con la ESI, en la medida en que sea un complemento de lo que los chicos reciben en sus casas y no degeneren en ideología de género”

Roberto Lavagna: “Si hay una violación a los derechos humanos, eso es el hambre en la Argentina. Hay más del 50% de chicos y jóvenes que están sufriendo hambre en nuestro país. Ese es el derecho humano que más se está violando en nuestro país. La tríada dela educación, salud y trabajo son los tres elementos fundamentales para luchar contra la pobreza.”

Salud y Educación

Mauricio Macri: “Mejoramos en todas las provincias y reducimos la brecha entre los mejores alumnos y los de nivel más bajo. Llevamos internet a las escuelas e incorporamos robótica al jardín de infantes. Queremos seguir dándole herramientas para los trabajos del futuro a los chicos y, por eso, queremos incorporar ingles desde el jardín".

Alberto Fernández: “Volvieron a aparecer enfermedades que habían desaparecido de este país. A Macri no le importa la salud y tampoco le interesa la educación pública. Yo creo que en la educación, en la ciencia y en la tecnología está el futuro. Nuestros científicos fueron tratados muy mal durante estos cuatro años"

Nicolás Del Caño: “Macri es un enemigo de la educación pública y María Eugenia Vidal llegó a organizar los padres para ir en contra de los docentes que reclamaban por una mejor educación y una mejor situación para sus trabajos. No hay gas en las escuelas. Hay que revertir lo que hizo Menem en los 90. El Estado nacional debe hacerse cargo de todo lo que concierne a la educación en todo el país.

Juan José Gómez Centurión: "Los trabajadores que están todo el día con nuestros niños son los que menos salarios tienen. Basta comparar el sueldo de una azafata de Aerolíneas con la de una maestra para comprobar cuáles han sido las prioridades durante estos años. Vamos a crear escuelas técnicas y de oficio. Vamos a restaurar a una escuela pública que ha sido rehén de las mafias sindicales. Estamos de acuerdo con la educación sexual dentro de la escuela. Pero hay que cambiar la perspectiva de género porque la cantidad de embarazos no deseados nos da muestra de que la ESI no está funcionando para lo que dice haber sido creada”

José Luis Espert: “Basta de paros Baradel. Hay que relanzar las escuelas técnicas para aquellos chicos que no quieran continuar con educación universitaria. La Universidad es muy cara, hay que arancelar la universidad pública para becar a los chicos que no pueden afrontar ese gasto. Además, tenemos que volver a implementar los exámenes de ingreso para que estudien aquellos que están dispuestos a esforzarse para afrontar esos estudios. Vamos a sacarle las obras sociales a los sindicatos porque en ninguna parte del mundo la salud de los trabajadores dependen de los sindicalistas”

Roberto Lavagna: “Demos unificar el sistema educativo para terminar con este mosaico en el que conviven 24 sistemas diferentes. A los científicos se les cortó el Presupuesto y una de las áreas donde la Argentina tiene una mayor potencial fue recortada, simplemente porque dejó de ser prioridad”.

Cierre

Mauricio Macri: “Volvió el dedito acusador, volvió el atril y la canchereada. El kirchnerismo no cambió, es lo mismo, por más que se disfrace y no podemos volver a pensar en que eso regrese. Hoy tenemos otra cultura del poder. Tres años y medio es muy poco tiempo para modificar décadas de políticas erróneas en materia económica. Pero si pudimos hacer todo lo que hicimos, cómo no vamos a poder mejorar la economía. ”

Alberto Fernández: “Dos mil puntos de riesgo país y hemos vuelto al mundo. Qué raro lo que dice el Presidente. Siempre que llegan al gobierno hacen lo mismo y nos quieren hacer creer que los argentinos chocamos siempre con la misma piedra, la piedra son ellos. Queremos volver a la Argentina productiva y volver a generar trabajo.”

Nicolás Del Caño: “Quiero dirigirme a la juventud. La formación técnica no sólo abrirá posibilidades de desarrollo y trabajo sino que permitirá reducir la jornada laboral para que las oportunidades sean cada vez más accesibles para todos y podamos pensar en un futuro que merezca ser vivido.”

Juan José Gómez Centurión: “El fracaso sistemático de la Argentina no es económico ni financiero sino político. En la recuperación del marco de valores que debemos recuperar, el primero es el de la vida del niño por nacer. Si no podemos defender la vida del ser más precario y frágil, difícilmente podamos defender la vida de cualquier otro ciudadano.”

José Luis Espert: “La gente votó dentro de una falsa grieta en agosto. El kirchnerismo y Cambiemos son muy parecidos. Posiblemente, el Gobierno de Cambiemos no pueda evitar que vuelva el kirchnerismo. Nosotros sí podremos hacerlo.”

Roberto Lavagna: “Estamos mal pero podríamos estar mejor. Tenemos que demostrar que ese futuro es posible pero debemos dejar de hacer marketing y asumir nuestro fracasos para modificar esta realidad.”

