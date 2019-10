Ruta 1: ante los trabajos de repavimentación alertan por riesgo de accidentes

En 10 días hubo al menos cuatro accidentes violentos. La fortuna quiso que no se registraran muertos. Desde Ucemed solicitaron precaución al circular. El Periódico recorrió el trayecto que va del kilómetro 89 hasta la localidad de Luxardo y constató irregularidades en esta vía de circulación.

“Dimos cuatro o cinco vueltas en el auto, íbamos con los cinturones colocados y eso fue lo que nos salvó”, explicó Micaela Bonsembiante (29), dos de las mujeres que salieron ilesas el pasado jueves tras el vuelco del vehículo que conducían sobre la ruta provincial 1 a la altura del kilómetro 87, entre San Francisco y Luxardo.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 15.30, cuando el automóvil Chevrolet Classic que conducía Bonsembiante, quien iba a acompañada de otra joven de 20, despistó sobre la ruta, cruzó la banquina sur y dio varios vuelcos. El vehículo circulaba en sentido sur-norte.

La mujer indicó que un problema mecánico pudo haber ocasionado el siniestro -algo que se conocerá en los próximos días tras el peritaje al vehículo- aunque sostuvo que se vio en dificultades para poder frenar el auto: “La banquina es un peligro. No existe, la tierra no colabora y en esa zanja se producen demasiados accidentes que se podrían evitar. Por eso no había banquina dónde parar el auto y la única medida que pude tomar fue poner el auto en punto muerto para bajar la velocidad y tratar de estabilizarlo. Pero se cruzó de carril hacia la izquierda y con la tierra seca terminamos tumbando”, reflexionó.

El de Micaela como en los restantes tres violentos accidentes que se produjeron en los últimos 10 días en el trayecto entre la balanza hasta cercanías de Luxardo, sobre ruta 1, terminaron con personas lesionadas y automóviles totalmente destruidos. Afortunadamente, hasta el momento, ninguna muerte.

La situación provocó que el servicio de emergencias Ucemed de San Francisco emitiera un comunicado por el riesgo de accidentes en esa arteria, en cercanías a la Kava de Luxardo, sobre el kilómetro 80.







Combo peligroso

En la ruta provincial 1, entre la nacional 19 y la localidad de Freyre (Departamento San Justo), se vienen desarrollando desde el año pasado tareas de ensanche, repavimentación, demarcación horizontal y vertical en un tramo de 30 kilómetros. La obra, que tuvo un presupuesto de 312.575.839, 29 pesos, se enmarca en el Programa de Rehabilitación del Corredor Lácteo del Este Provincial.

Si bien avanzan a buen ritmo, la falta de demarcación entre el kilómetro 88 y Luxardo, sumado a los trabajos que la empresa Cisa lleva adelante en las banquinas de todo el trayecto conforman un combo peligroso a la hora de circular.

“Es raro que en 10 días se registren accidentes tan fuertes, no creo en las casualidades, algo está pasando”, manifestó el director médico de Ucemed, Diego Lahournere, luego de comunicar el alerta en la circulación.

El violento accidente que se produjo el 25 de septiembre donde resultaron lesionados los conductores de ambos vehículos .







“Uno de los accidentes se produjo luego de un día de lluvia donde la banquina estaba toda removida y se empantanaba, si un auto entraba allá seguro tumbabas. Otra de las cosas que resaltan quienes manejan las ambulancias es que la ruta todavía no está correctamente señalizada y ese puede ser un factor determinante”, agregó.

El Periódico recorrió el trayecto y constató lo relatado por Lahournere. La tierra de la banquina no está asentada, por lo que levanta gran cantidad de polvo y casi que no permite distinguir los bordes de la ruta que todavía no cuenta con la demarcación horizontal y vertical correspondiente. También es cierto que existen carteles que alertan a los conductores para que circulen con precaución y que bajen la velocidad pero nadie desacelera.

“No nos respetan ni a nosotros”

Uno de los empleados de la firma Cisa, que lleva adelante la obra- el cual pidió reservar su nombre para no tener inconvenientes con la patronal-, reveló que a la hora de trabajar sobre la ruta “es riesgoso, nadie baja la velocidad, no nos respetan ni a nosotros que tratamos que de no haya accidentes”, se quejó.

El hombre estaba en lo correcto, ya que mientras este medio recorría el sector, los vehículos circulaban a gran velocidad, pese a que una de las máquinas trabajaba sobre la banquina y parte de la ruta. En algunos casos ni siquiera desaceleraban para esquivarla.

Avance del 80 por ciento

El director de Vialidad Provincial, Osvaldo Vottero, manifestó que la obra de rehabilitación del Corredor Lácteo del Este Provincial lleva un 80 por ciento de avance, según sus cálculos.

“Se viene trabajando de manera permanente con el objetivo de poder concluirla en su totalidad en los próximos meses”, le dijo Vottero a El Periódico. El plazo de los trabajos era para mediados del año próximo aunque quizás se pueda estar finalizando antes porque se viene desarrollando de manera más rápida de lo previsto. “Hoy con base negra ya está cubierta casi la mayor parte de la traza, nos falta terminar una carpeta, por lo que calculamos que en el primer semestre del año próximo vamos a dejarla concluida”, garantizó el funcionario.

Consultado sobre si la falta de demarcación horizontal y vertical pudo haber generado los últimos accidentes, Vottero sostuvo: “Desconozco a qué se pueden deber los accidentes, la traza se ha mantenido igual en todo su desarrollo. Se ha modificado la estructura que era de hormigón anteriormente y se está realizando completamente de asfalto”, concluyó.