Anita Serrano, la joven que "actúa" en las películas más taquilleras

Ana Paula Serrano o "Anita Serrano", como la conocen en las redes sociales, tiene apenas 16 años y hace maravillas con la edición audiovisual.

Sus primeros videos los filmó cuando tenía 9 años y desde ahí todo fue en ascenso.

"Cuando tenía entre nueve y diez años me había fascinado con la videocámara de la familia y la usaba jugando con mis primos y amigos, armando historias en la plaza, en casa de mi abuela y otros lugares, con disfraces y juguetes. A partir de segundo año del secundario, algunos profesores propusieron exponer los temas de la materia en una grabación que luego veríamos todos en clase. Estos trabajos los he realizado con mi grupo de compañeros y amigos, y actualmente lo seguimos haciendo en los cuales actuamos interpretando personajes y creando los diálogos de acuerdo al tema solicitado", contó Serrano en diálogo con El Periódico.

La joven, que cursa el quinto año del nivel medio en Fasta Inmaculada Concepción, comenzó a darse cuenta de que no sólo le gustaba filmar sino, también, editar. Y así comenzó a realizar algunos videos caseros con programas gratuitos.

Siempre con el ánimo de perfeccionarse, le pidió a sus padres tomar clases. "Es así como me contacto con el diseñador gráfico Daniel Baroni, quien me proporcionó los programas que hasta hoy utilizo. Él me enseñó las herramientas fundamentales de los mismos y yo seguí indagando con tutoriales en internet. De esta manera me di cuenta que lo que más me gusta hacer son los efectos audiovisuales, que es un trabajo que lleva muchas horas de edición", comentó la adolescente.

Su propio canal

A sus 14 años, llegó la computadora que hasta hoy utiliza: "Tiene dos monitores y discos sólidos que permiten y soportan el trabajo con los programas de Adobe After Effecs, Premiere, Photoshop y Audition".

Y el año pasado, nació su canal en Youtube, un espacio donde comparte distintos trabajos audiovisuales realizados por ella misma. "El verano pasado tomé la iniciativa de abrir mi propio canal en YouTube, pero queriendo presentar mis proyectos en la mejor calidad que fuera posible y con efectos especiales. En ellos yo hago recreaciones de películas y series, realizando mi propio guión, armando la escenografía y actuando; yo me encargo del video, la producción y la edición de los mismos", detalló Serrano.

Acto seguido sumó: "De esta manera me contacté por mail con el canal 'Un poco de todo' de México, quien me dio la posibilidad de presentar un clip de mis videos y así llegar a más suscriptores, con algunos de los cuales puedo hablar siendo ellos de distintos países como España, Chile, Colombia, Honduras entre otros. Y también muchos argentinos".







A la Friki Fest

Este año, la adolescente se presentó en la San Francisco Friki Fest, una convención de cómics, manga, animé, videos games, películas y mucho más que se realiza anualmente.

"Fue una gran y hermosa experiencia junto a cosplayers y artistas locales, de Mendoza, Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Yamila y Luis Ruiz, los organizadores del evento, junto a la Municipalidad, me dieron este espacio en el cual yo pude grabar con mi green screen (panel liso que se usa para filmar, que permite eliminar el fondo al editar) a los jurados de los concursos para realizar un video que pronto subiré a mi canal", reveló.

El apoyo de los cercanos, fundamental

La joven destacó el apoyo de su familia y sus amigos. Y de sus primos, que son los actores de su canal: "A ellos y toda la gente que me acompaña en esta aventura les agradezco un montón de corazón. Por ello no quiero dejar de nombrar a La Puerta Teatro y al profesor Carlos Pioli por haberme confiado mis primeros trabajos".

"Actualmente estoy en plena edición que, como dije anteriormente, lleva muchas horas, más de lo que se puedan imaginar. Lo que hago en las redes sociales es una práctica y aprendizaje a la vez dado que en un futuro mi objetivo es cursar la carrera de Dirección Cinematográfica y Posproducción en la universidad", concluyó.

Sus videos