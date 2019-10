Agenda deportiva del fin de semana

SÁBADO 12

Fútbol | Liga Regional Inferiores – 2° fase | 5° fecha

13 hs Proyecto Crecer vs Ateneo Juvenil [T. Campeonato]

13 hs Sp. Belgrano (San Fco) vs Sp. Belgrano (La Para) [T. Campeonato]

13 hs Cult. San Bartolomé vs Antártida Arg. [T. Clasificatorio]

Fútbol | Baby Fútbol – Torneo Clausura | 14° fecha

13.15 hs Gral. Savio vs El Trébol

13.15 hs Dep. Norte vs Barrio Cabrera

13.15 hs Dep. Josefina vs El Faisán

13.15 hs 2 de Abril vs Dep. Sebastián

13.15 hs Inf. Xeneize vs Dep. Oeste

13.15 hs Barrio Jardín vs DMD Freyre

13.15 hs Tiro y Gimnasia vs Los Andes

13.15 hs Belgrano vs Estrella del Sur

13.15 hs Tarzanito vs CD River

Hockey | Liga local – inferiores | Polidep. Municipal

15 hs Def. Iturraspe vs Polideportivo San Fco. (7° división)

16 hs Olimpo vs ímpetu (7° división)

17 hs Predécima

18 hs Novena y Octava

Fútbol | Inferiores Liga Rafaelina - Absoluto A | 3° fecha

14 hs La Hidráulica vs Moreno (Lehmann)

Fútbol | Liga Regional – Semifinales de Reserva | División A

16 hs Sportivo Belgrano (San Fco) vs Independiente (Balnearia)

Hockey | Fed. Cordobesa – T. Promoción B1 | 9° fecha

16.30 hs La Tablada “Rojo” vs Antártida Arg.

Fútbol | Liga Regional – Cuartos de Final (vuelta) | Primera A

17 hs Sportivo Belgrano (San Fco) vs Soc. Altos de Chipión [2-1]

DOMINGO 13

Fútbol | Clausura Femenino – 5° fecha | Def. de Frontera

10.30 hs Arg. de Vila vs Def. de Frontera (9 de Julio)

21 hs Sp. Norte vs La Hidráulica (Atl. Rafaela)

Fútbol | Liga Juvenil – Torneo Clausura | 10° fecha Sub 14 / 12° fecha Sub 16

- Cancha de La Hidráulica

9hs La Hidráulica “A” vs Def. de Sportivo

10:15 Proyecto Crecer vs La Hidráulica “B”

11:30 Dep. Las Malvinas vs La Hidráulica (Sub 16)

- Cancha de Iturraspe

9 hs Iturraspe vs Juventud Blanco

10:15 hs Antártida Arg. vs Juventud Verde

11:30 hs Iturraspe vs Huracán (Sub 16)

- Cancha de La Milka

9:30 hs Brown vs La Milka

10:45 hs Antártida Arg. vs La Milka (Sub 16)

Hockey | Liga Local – Semifinales y Copa Estímulo | Antártida Arg.

9 hs 9 de Septiembre vs Def. de Iturraspe

10.15 hs Polideportivo San Fco. vs Contadoras

11.30 hs Def. de Iturraspe vs Las Lobas La Milka

12.45 hs Antártida Arg. vs Ímpetu

14 hs Las Lobas vs 9 de Septiembre

Hockey | FOSH – Damas Zona Córdoba | 13° fecha

11.30 hs Dep. Libertad vs Cult. Arroyito

Hockey | Fed. Cordobesa – T. Promoción B2 | 7° fecha

16.30 hs Palermo Bajo “B” vs San Francisco RC

Fútbol | Liga Rafaelina – Primera B Zona Sur | 7° fecha

15.30 hs B. Bochazo vs Dep. Josefina

15.30 hs Sp. Libertad vs La Hidráulica

Fútbol | Federal A – Zona Norte | 7° fecha

17 hs Crucero del Norte vs Sportivo Belgrano

Fútbol | Liga Regional – Cuartos de Final (vuelta) | Primera A

17 hs 9 de Julio (Morteros) vs Bernardino Rivadavia (Río Primero) [1-1]

17 hs Huracán (Las Varillas) vs Centro Social Brinkmann [1-4]

17 hs San Jorge (Brk) vs Sportivo Suardi [1-0]

Fútbol | Liga Regional – Cuartos de Final (vuelta) | Primera B

17 hs Pueblos Unidos vs 8 de Diciembre

17 hs Cultural Arroyito vs Filodramático [0-1]

17 hs Carlos Guido Spano (Marull) vs Cultural La Para [1-2]

17 hs Colonia Marina FC vs Proyecto Crecer [1-2]

Básquet | Liga Cordobesa – Fase regular | 6° fecha

20 hs Sarmiento (Leones) vs El Ceibo