Narcotráfico: Fiscalía apelará el fallo que absolvió a Juárez y Ludueña

Tras el reciente fallo del Tribunal Federal Oral 2 de Córdoba que absolvió a Claudia Juárez y Juan Ignacio Ludueña en la causa en que se los acusó de pertenecer a una red dedicada al narcotráfico con conexiones en San Francisco, Frontera y Arroyito, la Fiscalía adelantó que apelará la sentencia por considerar que las pruebas no fueron interpretadas correctamente.

El fiscal federal Carlos Gonella señaló que presentarán un recurso de casación en los próximos días (tiene 10 días hábiles desde el jueves 10) por considerar que en la sentencia hubo "una errónea aplicación de la ley".

"La confabulación justamente no es vender drogas, sino confabularse con un grupo de personas para delitos de narcotráfico. No hace falta que te prueben que ingresaste drogas, porque si no estaríamos hablando de otro delito. Confabularse es ponerse de acuerdo y realizar actos reveladores de que estás con una banda que se dedica al narcotráfico", explicó Gonella a El Periódico.

"Entendemos que las escuchas telefónicas son reveladoras en ese sentido y por eso solicitamos el delito de confabulación, así que vamos a recurrir", concluyó el fiscal.

Absoluciones y condenas

El tribunal se manifestó por el principio de duda en los casos de Ludueña y Juárez, quienes quedaron en libertad, pero condenó a otras cinco personas como miembros de una red que traficaba drogas y las ingresaba en la cárcel de San Francisco, con penas de hasta 8 años y seis meses.

En San Francisco, el caso adquirió notoriedad ya que Juárez se desempeñaba como empleada en el Área de Bromatología de la Municipalidad de San Francisco, mientras que Ludueña, su pareja, trabajaba como guardia penitenciario en la prisión sanfrancisqueña. Además, por la cantidad de droga secuestrada en distintos procedimientos llevados a cabo por la Fuerza Policial Antinarcotráfico: 77 kilos de marihuana, una de las mayores cantidades en la zona del este cordobés.

La acusación en el juicio fue sostenida por el fiscal general Carlos Gonella y el fiscal auxiliar Facundo Trotta, quienes si bien se manifestaron conformes con las penas otorgadas por los jueces, consideraron que había elementos de prueba suficientes para condenar también a Ludeña y Juárez como integrantes de la misma banda dedicada al narcotráfico.