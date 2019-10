Miralo en vivo: Chaco For Ever vs. Gimnasia CDU por el Federal A

En un duelo entre equipos necesitados, Chaco For Ever recibirá en la noche de este viernes a Gimnasia de Concepción del Uruguay por la séptima fecha del Torneo Federal A, en un partido que se disputará a partir de las 21:30 en el Gigante de la Avenida en Resistencia, con el arbitraje de Nelson Sosa (Corrientes). El partido se podrá ver en vivo online en esta página a la hora del comienzo y por Youtube, con la transmisión de DeporTV.

Luego de la derrota en San Francisco ante Sportivo Belgrano en la fecha anterior, For Ever buscará sumar de a tres como local para no perderle pisada a los puestos de arriba del grupo.

Dos modificaciones tendría en mente el Beto Acosta para este encuentro y ambas en la zona defensiva. Las mismas serían los ingresos de Marcos Fissore y Claudio Verino en reemplazo de Humberto Vega y Nicolás Torres.

Sumar como sea

Con la derrota como local ante Boca Unidos de Corrientes el pasado fin de semana, Gimnasia de Concepción del Uruguay sumó su segunda caída consecutiva y su cuarto juego sin poder sumar de a tres.

Por eso el conjunto dirigido por Hugo Fontana buscará cortar con la racha negativa en una dura parada. En cuanto al equipo titular, el entrenador Hugo Fontana no confirmó su alineación inicial pero sí se sabe que Luciano Leguizamón, luego de estar ausente por lesión, se encuentra a disposición del entrenador para estar desde el arranque.

Probables formaciones

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Marcos Fissore, Rodrigo Lechner, Claudio Verino y Jonathan Medina; Gaspar Triverio, Oscar Gómez, Lucas Argüello e Ignacio Ruano; Diego Magno y Julio Cáceres.

Gimnasia de Concepción del Uruguay: Lucas De León; Jonathan Benítez, Leonel López, Ricardo Bernay, Agustín Griego; Claudio Escalante, Marcos Minetti, Pablo Vercellino, Matías Fonseca; Luciano Leguizamón y Manuel Bustos.

Hora: 21:30.

Estadio: Chaco For Ever.

Con información de Solo Ascenso.