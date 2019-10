Un hombre asegura ver “ovnis” en los cielos de Carlos Paz

Sergio Soria un vecino de Vílla CarlosPaz, asegura ver “entidades no humanas” de manera recurrente en los cielos de la ciudad.

"Yo creo que mi misión en este mundo es mostrarle a las personas los que estos seres me muestran a mí . (…) Yo soy una especie de nexo entre ellos y el resto de la humanidad, pero así como yo, hay miles de personas en el mundo que tienen la misma misión (…) y no sé por qué razón me eligieron”, expresa Sergio a VíaCarlosPaz

“Esto comenzó hace siete años, casualmente para mi cumpleaños, cuando yo tenía 50 años, y ya van siete años que tengo estas experiencias con estos seres, con estas entidades no humanas que me fueron mostrando y preparando para que yo pueda mostrarles a todos ustedes y hacerles ver lo que hay a diario en nuestros cielos”, dice Soria.

A lo que continúa: “Se que es bastante difícil de comprender y de creer pero es así, porque tengo miles y miles de fotografías analizadas, cosas que van más allá de la comprensión del ser humano y que cada día me sorprenden más y la verdad que me fascinan”.

Fotografías tomadas por Sergio Soria

Sergio nos asegura que estos seres a los que él mismo denomina como “entidades no humanas”, utilizan una especie de camuflaje con el fin de no ser fácilmente vistos, utilizando el cielo o el humo de los últimos incendios como medio para estar, de algún modo, presentes entre nosotros.

Además, por medio de diferentes tomas fotográficas, enfatiza en que se pueden ver las estructuras, las naves en las que estos seres se movilizarían por todo el firmamento.

De acuerdo a su testimonio, parece que la visita a nuestra ciudad habría aumentado durante los últimos incendios en las zonas serranas del Valle de Punilla, con una notoria cantidad de actividades en los diferentes focos desatados por varias jornadas consecutivas.

Y que utilizando sus propias cámaras, Soria tuvo la posibilidad de captar diversas imágenes en donde muestra y detalla mediante círculos, los lugares y momentos en donde su ojo experimentado observa estas presuntas apariciones extraterrestres.

Fotografías tomadas por Sergio Soria

“Yo te puedo asegurar que son ovnis, que son naves extraterrestres, es más, tengo conocidos en Villa Carlos Paz que tenemos pensado hacer una caminata por esa zona (por las tierras quemadas de las Altas Cumbres), porque deben tener base estos seres ahí porque no es normal que estén a diario”, enfatiza Soria.

A mediados de septiembre, las imágenes captadas por el carlospacense trascendió las fronteras llegando hasta España, ya que mediante el canal de YouTube “Verdad Oculta” conducido por el conocido youtuber Nacho Rojo, se difundió lo que para Sergio fue el avistamiento de una nave espacial de color rojo y con luces que se iban aproximando por la zona de las Altas Cumbres pero captadas desde Carlos Paz.

Sergio administra un grupo de Facebook “Ovnis, extraterrestres y algo más” mediante el cual y junto a personas que comparten su curiosidad y conocimientos, le dedican parte de su tiempo a la búsqueda y publicación de presuntas apariciones, avistamientos acompañados de videos y fotografías en donde exponen sus análisis.

Fuente: Vía Carlos Paz