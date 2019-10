Así se juega la 7° fecha del Federal A

Se dio a conocer este jueves la programación completa de la 7° fecha del Torneo Federal A donde Sportivo Belgrano visitará a Crucero del Norte en Garupá (Misiones), el próximo domingo a partir de las 17.

La "verde" viene de conseguir un importante triunfo ante Chaco For Ever que lo mantiene con grandes expectativas de pelear en el lote de arriba. Además, en el inicio de la semana confirmó la continuidad de su entrenador Cristian Domizi, al menos hasta fin de año.

La programación de la jornada será la siguiente:

Zona Norte

VIE | 21.30 hs Chaco For Ever vs Gimnasia (Concep. del Uruguay)

Árbitro: Jorge Sosa

VIE | 22 hs Atl. Güemes vs Sarmiento

Árbitro: Pablo Núñez

DOM | 16 hs Douglas Haig vs Central Norte

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

DOM | 16 hs Def. de Pronunciamiento vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: César Ceballos

DOM | 17 hs Crucero del Norte vs Sportivo Belgrano

Árbitro: José Sandoval

DOM | 18.30 hs Boca Unidos vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Árbitro: Guillermo González

DOM | 18.30 hs Sp. Las Parejas vs San Marín (Formosa)

Árbitro: Nelson Bejas

LIBRE: Unión de Sunchales

Zona Sur

DOM | 16 hs Sol de Mayo vs Dep. Maipú

Árbitro: Sergio Testa

DOM | 16 hs Sansinena vs Cipolletti

Árbitro: Jonathan Correa

DOM | 16.15 hs Juv. Unida (San Luis) vs Camioneros

Árbitro: Franco Morón

DOM | 16.30 hs Huracán (Las Heras) vs Ferro (Gral. Pico)

Árbitro: José Díaz

DOM | 16.30 hs Olimpo vs Sp. Peñarol

Árbitro: Lucas Novelli Sanz

LUN | 19 hs Sp. Desamparados vs Villa Mitre

Árbitro: Rodrigo Rivero

DOM o LUN | Dep. Madryn vs Sp. Estudiantes (San Luis)

Nota: Si Estudiantes avanza en Copa Arg. se juega el lunes, si queda eliminado se juega el domingo.

LIBRE: Círculo Deportivo (Gral. Otamendi)

TABLAS DE POSICIONES

Zona A

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Guemes (SdE) 13 6 4 1 1 8 6 2 2 Boca Unidos 11 5 3 2 0 8 4 4 3 Defensores (P) 10 6 3 1 2 7 6 1 4 Douglas Haig 10 6 3 1 2 4 6 -2 5 Sarmiento (R) 9 5 2 3 0 4 1 3 6 Chaco For Ever 8 5 2 2 1 8 5 3 7 Union (S) 8 6 2 2 2 6 4 2 8 Sp. Belgrano (SF) 8 6 2 2 2 8 8 0 9 Sp. Las Parejas 7 6 1 4 1 4 3 1 10 Crucero (M) 7 5 2 1 2 3 4 -1 11 Central Norte (S) 6 6 1 3 2 6 7 -1 12 Juv. Unida (G) 5 5 1 2 2 5 6 -1 13 Gimnasia (CdU) 4 6 1 1 4 4 7 -3 14 Defensores (VR) 4 6 1 1 4 3 6 -3 15 San Martin (F) 3 5 1 0 4 3 8 -5

Zona B

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Huracan (LH) 13 6 4 1 1 5 3 2 2 Dep. Maipu 10 6 3 1 2 5 5 0 3 Olimpo 9 6 2 3 1 5 2 3 4 Camioneros 9 6 2 3 1 4 3 1 5 Sol de Mayo (V) 8 5 2 2 1 10 5 5 6 Dep. Madryn 8 5 2 2 1 5 1 4 7 Villa Mitre (BB) 8 5 2 2 1 5 3 2 8 Sansinena (GC) 8 6 2 2 2 4 4 0 9 Desamparados 6 5 1 3 1 4 3 1 10 Estudiantes (SL) 6 5 1 3 1 6 6 0 11 Cipolletti 6 6 1 3 2 7 10 -3 12 Sp. Peñarol (SJ) 4 5 0 4 1 3 4 -1 13 Ferro (GP) 3 5 0 3 2 1 4 -3 14 Circulo Dep. (O) 3 6 0 3 3 3 8 -5 15 Juv. Unida (SL) 3 5 0 3 2 2 8 -6

Los 6 primeros de cada zona clasifican al Hexagonal por el ascenso. - El ultimo de cada zona desciende al Regional Federal.