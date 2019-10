“Uno está siempre en alerta”, dijo el policía retirado que impidió un robo

Luis Cabrera es un suboficial mayor retirado, de 61 años, que, pese a que desde 2013 ya no se encuentra en la fuerza policial, tiene el ojo afilado para percatarse de algunas situaciones que pueden parecer normal.

Este miércoles, Cabrera evitó el robo de dos bicicletas que estaban tomadas con candado frente al colegio IPET n° 50 de San Francisco. Además redujo al delincuente cuando éste intentaba llevárselas a metros del lugar.

Según contó a El Periódico Cabrera, circulaba por calle Gerónimo del Barco cuando al llegar a la zona del colegio notó algo raro frente al edificio escolar: “Casualmente pasaba por ahí, al llegar a Gerónimo del Barco giro a la izquierda y veo a una persona que ingresa al bicicletero. Me llama la atención que levanta dos bicicletas que estaban enganchadas. Me voy al colegio y pregunto si era factible que haya salido alguien ya del colegio y me dicen que no”.

El policía retirado, hoy agente de seguridad privada, agregó que hizo llamar a la Policía alertándola del robo de dos bicicletas mientras que él se dirigió hacia la persona que se las llevaba: “Lo veo al sujeto salir en contramano llevando las bicicletas alzadas, ya que estaban enganchadas con el mismo candado. Subo a la moto, lo alcanzo en Avellaneda antes de la residencia del niño. Le doy voz de alto, no ofrece resistencia y lo reduzco. Después llegaron los móviles policiales enseguida y procedieron al traslado de esta persona. Por suerte recuperamos las bicicletas”, narró.

Se trata de dos bicicletas tipo mountain bike, de las marcas Fire Bird. Los rodados pertenecen a dos alumnos del colegio, de 12 y 13 años, domiciliados en San Francisco.

“Uno siempre está alerta”, indicó Cabrera al explicar el porqué de su intervención en ese momento, informando que tras ello recibió el agradecimiento de las madres de los alumnos a quienes les intentaron robar las bicicletas.

En tanto, el detenido, que habría sido identificado con el apellido Paniales, tiene 28 años y es oriundo de Frontera.