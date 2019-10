Eduardo Blengini: "Si nos ponen candidatos es porque nos deben ver jugar bien y eso me pone contento"

El básquet de 9 de Julio Olímpico de Freyre vive un presenten sumamente auspicioso. Se encuentra liderando el Interasociativo de manera invicta y en la Liga Cordobesa, donde muchos ya lo pintan como candidato, ya logró la clasificación a la segunda fase.

El sanfrancisqueño Eduardo Blengini, entrenador del equipo, dialogó con El Periódico y realizó un balance de lo hecho hasta ahora en ambas competencias, pero principalmente en el certamen provincial donde el "patrio" buscará mejorar la campaña de la temporada pasada tras haber quedado eliminado en semifinales.

El próximo viernes disputa la última jornada de la primera fase en Embalse, ante Fitz Simon, allí el equipo de Blengini intentará traerse una nueva victoria que lo deposite en el primer lugar de la Zona A y lo deje bien parado para las definiciones de playoffs.

¿Qué balance hacés de la temporada?

Teniendo en cuenta que al año le falta lo más importante, el balance es muy positivo porque en el provincial estamos clasificados una fecha antes y ahora vamos a ir a pelear por el N°1 el viernes, además vamos primeros en el interasociativo, que es algo que nos habíamos propuesto. El presente es muy lindo y muy bueno, ahora vienen los playoffs y se define todo, pero lo hecho hasta el momento es mas que positivo...

¿Cómo trabajás la motivación peleando dos frentes?

Sabíamos que iba a ser así, en el interasociativo estamos invictos y estamos muy orgullosos de eso y en el provincial perdimos un solo partido en Sampacho. Sabemos que lo mas importante está por venir y en cuanto al motivación todos sabemos que estamos ante oportunidades muy buenas. En el interasociativo hay equipos cada vez mas fuertes, equipos que se armen muy bien, en el provincial no hay mucho que agregar porque otorga una plaza al Federal y nosotros estamos dentro de ese bolillero, esperanzas tenemos trabajamos para eso y el grupo esta muy comprometido.

¿Son candidatos a ganar la Liga Cordobesa?

A mi me pone muy contento que digan que somos candidatos, pero no le encuentro una lógica, por eso no me pesa la presión. Nosotros queremos ganar, y de eso no hay dudas, pero es nuestro segundo provincial y no tenemos un presupuesto desmedido, tenemos un presupuesto normal. Si nos ponen como candidatos es porque nos deben ver jugar bien y eso me pone contento, pero nosotros queremos ganar... Lo escuché en varios lados, pero nosotros entramos por primera vez el año pasado y llegamos a semifinales, este año queremos mejorar lo hecho el año pasado. Lo tienen ganado los chicos porque es mérito de ellos, hemos tocado muy poco el plantel, entonces los resultados son mérito del trabajo que hacen los chicos, no me escondo, pero queremos ganar.







¿Cuán importante son las localías en la Liga Cordobesa?

Si uno mira el torneo las localías son muy fuertes, la idea nuestra es probar a pegar un buen resultado el viernes y que nos aseguraría terminar bien arriba, después son playoffs y puede pasar cualquier cosa, pero las localías vienen demostrando que son muy importantes y mas arriba terminemos mas posibilidades de definir de local vamos a tener...

"Vamos rotar cuando se necesite, pero vamos a salir con todo a ganar para no depender de nadie. Después, dependiendo de algún resultado podemos ser primeros en la general, si ganamos y gana Poeta Lugones, pero no estamos en condiciones de especular o de cuidar para ver que pasa", dijo Blengini.

Se puede dar un cruce con El Ceibo... ¿Qué te genera?

En El Ceibo tengo muchos amigos, sé que vienen trabajando muy bien, que vienen haciendo las cosas año tras año de la mejor manera y sería una lastima enfrentarnos en un primer cruce porque creo que los dos tenemos potencial para seguir y uno se quedaría en camino, lo ideal sería que nos enfrentemos mas adelante.

Todo puede pasar, pero no sería lindo que nos eliminemos rápidamente. A mi me pone muy contento el presente de El Ceibo, pero ojalá que nos crucemos mas adelante.