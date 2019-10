La Legislatura prohibió la venta de cigarrillos electrónicos en toda la provincia

La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles por unanimidad la prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos. Fue en el marco de una ampliación de los alcances del Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo que “está referido al control del consumo de tabaco y cualquier otra sustancia que expida humo, gases o vapores, mediante la utilización de elementos tales como los denominados cigarrillos electrónicos, vapeadores y todo otro dispositivo de naturaleza similar”.

Asimismo, se prohibió la distribución y comercialización de productos destinados a fumar como así también de dispositivos electrónicos con tabaco o cualquier otra sustancia que expida humo, gases o vapores utilizando el cigarrillo electrónico, vapeadores y todo otro tipo de dispositivo de naturaleza similar, a toda persona menor de 18 años.

#Unicameral #Sesión31 El Pleno Legislativo debate la modificación de art de la Ley Nº 9113 -Prog. Prov. Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo. Presencian el mismo el Min. de Salud Francisco Fortuna, el Sec. de Adicciones @gigenaparker y demás referentes de salud. pic.twitter.com/4YZk0XGL3h — Legislatura Córdoba (@LegislaturaCBA) October 9, 2019

“Nadie deja de fumar fumando y el cigarrillo electrónico es fumar. Contiene nicotina aunque la etiqueta dice no tenerlo. Todos los decomisos y posteriores análisis por parte del Anmat lo han demostrado. No nos metemos en la vida privada de nadie pero pueden hacerlo en un lugar en el que no se altere la vida y la salud de los demás. Es una ley que resguarda el derecho de quienes no queremos fumar”, sostuvo Daniel Passerini, presidente de la Comisión de Salud.

Asimismo, agregó: “El cigarrillo electrónico no es algo inocente. Con este instrumento legal estamos dando un buen paso para seguir fortaleciendo la salud pública”.

Por su parte, el legislador Martín Fresneda advirtió, al igual que otros parlamentarios, la presencia de “lobbies tabacaleros revoloteando por el recinto”. Para el legislador de Cordoba Podemos: “El Estado ha sido lento y relajado. Creo en las libertades individuales y creo que está mal prohibir fumar como también está mal prohibir fumar marihuana, pero no estoy en desacuerdo con que el Estado tome un nivel de intervención mayor. Sobre todo cuando existen privados que por masificar sus ganancias termina perjudicando la salud de la gente”. “Una cosa es que nos matemos a nosotros mismos y otra cosas es que estemos perjudicando generaciones y generaciones por no legislar como corresponde”, advirtió.

Por su parte, Marina Serafin indicó que “desde el año 2011 la comercialización de los dispositivos electrónicos está prohibida en todo el ámbito nacional por lo que existe y se obtiene contrabandeando”. “Nos interesa desincentivar el uso y el consumo. Pero hay que avanzar hacia políticas públicas integrales y avanzar contra todas las sustancias psicoactivas”.

A su turno, Adolfo Somoza planteó su preocupación por la aplicación de la normativa, que estará a cargo del Ministerio de Salud provincial. “Estamos cargando a Fortuna una responsabilidad muy grande", señalo el legislador del Frente Cívico que propuso avanzar para, en un futuro, invitar a los municipios al debate, para que adhieran a la norma y se hagan cargo del control que en ella se precisa.

Estuvieron en el recinto autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia encabezadas por Francisco Fortuna.

Fuente: La Nueva Mañana