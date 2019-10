Cristian Belucci: "En lo grupal estamos muy bien y cada vez nos afianzamos un poco más"

Cristian Belucci anotó el primer gol del triunfo ante Chaco For Ever el pasado domingo.

Sportivo Belgrano visitará el próximo domingo -a partir de las 17- a Crucero del Norte en Garupá (Misiones). La "verde" viene de conseguir un triunfo necesario ante Chaco For Ever y buscará seguir sumando para manterse en los puestos de vanguardia.

En ese marco, Cristian Belucci, que viene de anotar su primer gol con la camiseta de Sportivo, dialogó con El Periódico y contó cómo se preparan para el próximo compromiso donde intentarán traerse un resultado positivo en un reducto complicado.

"Se viene un partido muy difícil, creo que va a ser un partido como el de Chaco For Ever. Nosotros venimos con la victoria encima, creo que en lo grupal estamos muy bien y cada vez nos afianzamos un poco más; y en lo individual yo estoy muy contento por convertir por primera vez acá en Sportivo Belgrano. Espero que el domingo se repita el triunfo para meternos en entre los primeros", indicó el jugador.

Belucci no arrancó como titular en el campeonato, pero de poco se ganó un lugar entre los titulares. El volante explicó que el entrenador le pide que llegue al área y se encuentre con el arco de frente. "Es lo que me pide Domizi, que trate de llegar al área, que una situación me va a quedar. En el gol acompañé bien la jugada, me la bajó Marcelo y la pude colocar a un palo, es eso lo que me pide", destacó.

Con Chaco, Belucci pisó el área y la colocó al lado del palo para abrir el marcador.

La temperatura no es excusa

En esta época del año en Misiones se registra una temperatura entre 30° y 35°, con un clima húmedo y "pesado". En ese marco, Belucci señaló que el clima no será excusa a la hora de enfrentar a Crucero, pero de todos modos el clima se siente. "Va a ser pesado, nos pasó lo mismo con Boca Unidos en Corrientes, por ahí no pudimos cambiar bien al aire, pero no es excusa. Tenemos que hacer nuestro partido, tratar de conseguir algo, si se puede ganar muy bien e incluso un empate nos sirve como visitante", remarcó.

La continuidad de Domizi y la incertidumbre previa. "Nosotros lo tomamos muy tranquilos, para estar entre los primeros teníamos que ganar después es cuestión del técnico y la presidencia", expresó Belucci.

El volante se ganó un lugar entre los titulares y este domingo pudo convertir su primer gol.

Lo que viene

"La victoria contra Chaco nos tiene que motivar, sabemos que el Federal es muy parejo, no habíamos arrancado de la mejor manera, pero ya ganamos un par de partidos y nos metimos ahí arriba y si ganamos el domingo nos metemos en los primeros puestos. Se tienen que dar algunos resultados para eso pero nosotros tenemos que depender de nuestro juego, repetir lo que hicimos el pasado fin de semana", dijo el jugador.

El volante también señaló que la oportunidad de jugar puede llegar en cualquier momento, por eso es importante estar preparado. "En general hay muy buenos jugadores, jugar o no son decisiones del técnico, pero uno tiene que estar preparador porque te puede tocar en cualquier momento, por una expulsión, por una lesión entonces si el grupo está preparado vamos a sacar resultados con grandes equipos, la idea es ahora sacar puntos en Misiones, hacer un buen partido y de a poco ir agarrando la base del equipo, eso va a ser importante para nosotros. Después, partido tras partido, vamos a ir viendo para qué estamos ", señaló.