Laspiur: denunciaron a director médico que se filmó con fajos de billetes

El intendente de Saturnino María Laspiur, Fernando Coassolo, suspendió por cinco días al director del Centro de Salud de esa localidad, Gustavo Martín, luego de que se viralizaran imágenes donde el funcionario médico muestra en su consultorio una cifra que rondaría el medio millón de pesos e hiciera alarde de ello. Además, el jefe municipal aseguró que presentaron la denuncia ante la Justicia.

Las imágenes se conocieron en las últimas horas y si bien no puede verse la figura del director médico de esta localidad del departamento San Justo, se escucha la que sería su voz mientras ostenta tener esa cantidad de dinero. "Acá tenés balas. Estas son balas y no macana. No como están ustedes, secos, muertos de hambre. Esto es tener plata. Así nomás, un lunes 23 del nueve. Toda esta así junta, solamente un número uno", se oye en la filmación con la voz que se identifica a Martín, presuntamente en un video dirigido a un grupo de amigos.

Las imágenes se viralizaron en Laspiur y localidades de la región a través de celulares.

Martín es cuñado del intendente Coassolo, con quien mantiene una enemistad, y también fue candidato en las últimas elecciones municipales por Unión por Córdoba.

La respuesta del municipio

En declaraciones a FM Centenario, Coassolo explicó que aplicó la sanción desde el 2 hasta el 8 de octubre, y que ahora la Justicia deberá investigar el hecho.

"Nos impresionó por ser en un lugar de trabajo, en una institución pública. Ante esto hicimos la denuncia correspondiente, en el centro de salud no se maneja dinero y menos una cantidad semejante", explicó el intendente.

"Desconocemos totalmente el origen, las causas, por qué se hizo. Somos totalmente ajenos a esta situación. Está en manos de la Justicia. Vamos a ver cómo seguimos. No es algo normal esto en un lugar de trabajo", agregó Coassolo.

El jefe municipal manifestó que no habló con el director del Centro de Salud para pedirle explicaciones, sino que se asesoró sobre qué actuaciones legales debían seguir. "No sé si fue una cargada, el problema es que estaba hecho en un lugar público. Cualquier persona que razone sabe que no es normal esto en un lugar de trabajo, menos en un lugar público. La Justicia tendrá que investigar de dónde salió la plata", concluyó.