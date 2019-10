Se viene el primer remate solidario

El sábado 19 de octubre se llevará a cabo, desde las 10, un remate solidario en el Polideportivo del Instituto FASTA Inmaculada Concepción, una iniciativa que nació del Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de San Francisco y la Universidad FASTA con distintos objetivo de bien común. Los objetos a subastarse serán artículos brindados por la propia comunidad, por lo que se podrá colaborar de ambas formas: donando artículos en buen estado o comprando.

Por un lado, lo recaudado permitirá la realización el piso del salón de usos múltiples y el playón del Instituto FASTA Jesús de la Misericordia; por el otro, su concreción servirá de capacitación a los estudiantes de la carrera de Martillero y Corredor Público que dicta la universidad.

Daniel Quevedo, profesor de FASTA Jesús de la Misericordia, se refirió a la obra que la concreción del evento permitirá realizar: "Este año FASTA cumple 20 años de presencia en San Francisco. Con toda la obra de FASTA, los tres colegios que hay en Freyre y San Francisco, el nivel superior, la sede de la universidad y la comunidad de FASTA en general, estamos en un año de festejos. Y uno de los festejos que vamos a realizar este año es este remate solidario, a partir de una idea que sale del Colegio de Martilleros Corredores Públicos. La idea es generar un espacio donde la gente pueda hacer un bien. A veces buscamos cómo ayudar a alguien que necesite. Entonces lo nuestro es festejar abriendo espacios para que la gente pueda hacer actos solidarios".

Objetivos

En base a los objetivos, Quevedo explicó: "Un primer objetivo de esta actividad es festejar los 20 años de FASTA. Y un segundo objetivo, dentro de la red educativa está FASTA Jesús de la Misericordia y necesitamos terminar el piso del SUM. Está muy lindo fruto del esfuerzo de papás, alumnos, exalumnos, profesores y la comunidad en general, que se han movido para ir armándolo, pero hoy nos falta terminar el piso y el playón, que está al lado".

"Tenemos un lugar donde destinar ese fondo, esa ganancia. Es un lugar que hace bien en su trabajo educativo dentro de la comunidad educativa pero también hace bien en el barrio San Cayetano, donde está el colegio. Es una acción social comunitaria también muy importante", añadió.

Por su parte Claudia Maine, coordinadora de la Universidad FASTA, comentó que el evento tendrá doble finalidad educativa. Por un lado, la solidaridad; por el otro, la capacitación a los alumnos.

"A veces las personas no nacen solidarias, se van haciendo. En este sentido muchos piensan 'qué puedo dar, qué tengo en mi casa'. Si no pueden traer nada, podemos comprar algo o dar algo que es lindo, que usamos, que nos sirve, compartiendo con el otro lo que uno puede disfrutar", manifestó.

Y agregó: "Más allá de eso, en Universidad FASTA tenemos la carrera de Martillero y Corredor Público. En ese sentido, nuestros egresados siempre realizan sus prácticas a través del colegio. Tenemos constante comunicación. De hecho el colegio está siempre presente en la educación de los estudiantes de la carrera y el colegio nos propone esta subasta solidaria, que para la Universidad FASTA es novedad. En San Francisco, a través del Colegio de Martilleros Corredores Públicos también es la primera vez".

Maine destacó que además de donar su trabajo, los profesionales colaboran dándole la posibilidad a los estudiantes de realizar prácticas en campo. "Es mucho lo que se sabe en teoría, pero a la hora de subirse a un banquillo y tener que rematar es bastante complejo", sostuvo.

Modalidad

Respecto a la modalidad con la que se realizará el remate, podrán donarse muebles, herramientas, electrodomésticos y objetos varios. Deberán llevarse al Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos, en Independencia 1223, o al Instituto FASTA Inmaculada Concepción, en Bv. Sáenz Peña 1151. Para bienes donados de gran porte, se proveerá de servicio de fletes.

Interesados en colaborar podrán también comunicarse al Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos al teléfono (03564) 433764 de 8 a 12 o a los números (03564) 15661055, 15571571 o 15577529.

Hay tiempo para donar hasta el jueves 17 de octubre, por cuestiones organizativas. El remate será el sábado 19 de octubre desde las 10 en el Polideportivo del Instituto FASTA Inmaculada Concepción.

Eduardo Cremasco, miembro del directorio del Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de Córdoba, dijo: "Como colegio profesional no deja de ser importante esta obra que estamos haciendo en conjunto. Para nosotros es muy importante poder ayudar para hacer todo esto. Es importante que sean cosas que no estén en desuso, porque sería como limpiarles el patio de la casa a la gente, sino, por ejemplo, que se ala heladera que cambié, que funciona, pero que no uso. Todo tiene su valor, así sea pequeño o grande todo tiene su valor".

A su vez, recalcó que si bien los honorarios se van a cobrar, como en cualquier remate, ese monto también será donado a FASTA. Al igual que lo que se recaude con el servicio de cantina.

A su turno Fernando Panero, secretario general del Colegio de Martilleros Corredores Públicos de San Francisco, subrayó que es la primera vez que se realiza un remate solidario a nivel institucional.

"Vamos a categorizar los bienes queremos clasificar y que la donación sea a conciencia. Nos pueden donar cosas nuevas, usadas y si no tienen, órdenes de compra. Hemos recibido apoyo de un montón de negocios sumándose a la cruzada que nos han ofrecidos productos que venden ellos, o importes para consumo en el local, y así hemos obtenido un montón de cosas".

Sobre el final, se refirió a la tarea que tendrán los estudiantes de Martilleros y Corredores Públicos. "Todos los practicantes de la carrera van a participar. A partir de mañana tienen que empezar a trabajar. Mañana vamos a hacer una reunión donde vamos a definir la modalidad y la actividad que va a llevar a cabo cada uno. El martes ya tendríamos que estar acomodando todo. Van a saber lo que es recibir un bien, cómo se clasifica, cómo se promociona, cómo lo vamos a subastar, cómo lo vamos a cobrar y cómo se va a liquidar esa plata", detalló.

Y sobre la forma de pago especificó: "Normalmente se cobra y se retira la mercadería en el acto. Pero conocemos mucha gente que paga con cheques a 7 o 10 días, otros que compran el sábado y pagan y retiran el lunes, no hay grandes inconvenientes".

Qué se puede donar

A modo de ejemplo, se puede donar:

Muebles: mesas, sillas, banquetas, espejos, percheros, juegos de living, mesas para TV, escritorios, mesas ratonas, camas, mesas de luz, roperos, juegos de jardín, bancos y mesas para patios.

Herramientas: taladros, amoladoras, perforadoras, tornos,martillos, máquinas para soldar, mezcladoras, motores eléctricos, aparejos, prensas, guillotinas, tenazas, pinzas, palas, picos, hachas, horquillas y carretillas.

Electrodomésticos (en funcionamiento, limpios y en buen estado): ventiladores, aires acondicionados líneas nuevas, heladeras, televisores, cocinas, anafes, microondas, hornos eléctricos, licuadoras y multiprocesadoras.

Varios: garrafas, antigüedades, carteles enlozados o de chapa, cajas fuertes, sifones, máquinas para soda, adornos, cuadros, veladores, lámparas de pie, aberturas, rejas, juegos de mate, termos, cuchillos grandes, copas, platos, juegos de té, pavas, colchones, cajas con vinos, pack de paquetes de yerba, pack de bolsas de azúcar, caja con botellas de aceite y órdenes de compra por combustible, alimentos, cubiertas nuevas, cambios de aceite, etc.