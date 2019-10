¿Homero Simpson será Freddie Mercury?

El guitarrista de la legendaria banda, Brian May, posteó el anticipo del capítulo en el que la familia amarilla recreará el mítico show de Queen en Live Aid.

La temporada 31 de Los Simpson tendrá un momento memorable en el que Homero recreará la famosa actuación de Queen durante 1985 en el show Live Aid en Londres.

El guitarrista Brian May compartió una foto de Homero Simpson vestido como Freddie Mercury en su cuenta de Instagram, y según el músico, el episodio debería haberse transmitido el domingo pasado, pero no sucedió. Sin embargo, se cree que saldrá al aire pronto, ya que May garantiza que "parte del material de Queen ha sido autorizado oficialmente a los Simpson".

La actuación de Queen en el evento benéfico del 13 de julio de 1985 fue uno de los momentos retratados en Bohemian Rhapsody, la exitosa película biográfica del famoso cantante Freddie Mercury.