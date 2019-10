Brian Fernández ingresó al programa de abuso de sustancias de la MLS

Brian Fernández, delantero argentino de Portland Timbers, ingresó de manera voluntaria en el Programa de abuso de sustancias y comportamiento de la Major League Soccer de Estados Unidos, lo que levantó una serie de rumores en las redes sociales que el propio jugador se encargó de aclarar en diálogo con Sportia: "Estaba a punto de pisar el palito y decidí hablar con el club".

"Decidí venir acá para estar tranquilo y pensar en mí, tener un psicólogo con el que puedo hablar, no son las cosas que se están diciendo y eso es algo que me dolió", explicó el santafesino, quien agregó: "Aunque pida ayuda, la gente me crucifica".

La liga estadounidense informó que el delantero santafesino que ha incurrido “en problemas de abuso de sustancias en el pasado” no estará a disposición del equipo hasta que se someta a una evaluación y los médicos del programa “lo autoricen a jugar”. Asimismo, allegados al jugador niegan que se trate de una recaída por su adicción.

De este modo es factible que el jugador, de 25 años, “se pierda los encuentros” de Playoffs de postemporada para definir al campeón del certamen, mientras inicia el tratamiento. “Nuestra prioridad es el bienestar físico y emocional de Brian. Nuestros pensamientos están con él”, sostuvo el club del estado de Oregón en un comunicado oficial.

"Lo que tengo que valorar es que tuve los huevos suficientes para pedir ayuda antes cometer un error, podía ser sancionado y perjudica mi carrera (...) Si pedí ayuda fue porque la necesitaba, pero siento pena porque han dicho muchas cosas en las redes sociales", cerró Fernández.

Tras un gran arranque de temporada en Portland Timbers, en el que anotó cinco goles en seis encuentros, en total lleva 11 goles en 19 partidos (en 16 juegos arrancó como titular), Fernández sufrió una merma en su rendimiento en el último mes (por una expulsión, no pudo jugar el último encuentro).

Luego de ausentarse en varios entrenamientos, el delantero argentino optó por ingresar al programa de abuso de sustancias. Su presencia en los Playoffs (el primer juego lo disputarán ante Los Ángeles Galaxy de Zlatan Ibrahimovic) está en duda, debido a que dependerá de lo que decidan los médicos del “SABH”.

Fernández brilló en Defensa y Justicia y sus actuaciones entre 2012 y 2014 lo llevaron a Racing. Fue en mayo de 2015 cuando dio positivo en un control antidoping que le hicieron luego de un partido ante River. Luego, se conoció que tampoco había pasado uno ante Guaraní por la Copa Libertadores. Tuvo un año y medio de suspensión. Volvió un verano ante Independiente y con un gol. Fue el regreso soñado, pero comenzó a faltar a los entrenamientos y La Academia decidió no tenerlo en cuenta para el plantel profesional. Se fue Sarmiento, volvió a la Academia y otra vez en su primer partido hizo un gol. Metz, en Francia, fue su nuevo destino. La Unión la Calera en Chile lo recibió en 2018, después pasó a Necaxa y, finalmente, arribó a la Major League Soccer.

Con información de TyC Sports e Infobae