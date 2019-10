El Baby Fútbol juega la 14° fecha el próximo sábado

La Liga de Baby Fútbol dio a conocer la programación del próximo fin de semana donde se disputará la 14° fecha del Torneo Clausura el día sábado por la tarde. En tanto, el domingo se disputará un torneo relámpago organizado por Los Albos para la categoría 2010.

14° fecha (sábado)

Gral. Savio vs El Trébol

Dep. Norte vs Barrio Cabrera

Dep. Josefina vs El Faisán (En Los Andes)

2 de Abril vs Dep. Sebastián

Inf. Xeneize vs Dep. Oeste

Barrio Jardín vs DMD Freyre

Tiro y Gimnasia vs Los Andes

Belgrano vs Estrella del Sur

Tarzanito vs CD River

Libre: Los Albos

Relámpago de la categoría 2010 (Los Albos): [Programación de la 1° fase]

Así están las tablas de posiciones:

CATEGORÍA 2007 CATEGORÍA 2008 Gral. Savio 22 pts. Dep. Josefina 20 pts. Dep. Oeste 19 pts. Barrio Cabrera 18 pts. Tiro y Gimnasia 17 pts. C.D Faisán 16 pts. C.D River 16 pts. Los Andes 16 pts. Dep. Sebastián 14 pts. 2 de Abril 15 pts. Barrio Jardín 14 pts. Dep. El Trébol 11 pts. Estrella del Sur 8 pts. Infantil Xeneize 8 pts. Los Albos 6 pts. Belgrano 5 pts. Dep. Norte 4 pts. Tarzanito 3 pts. D. M. D. Freyre 1 pts. Dep. Oeste 20 pts. Dep. Sebastián 20 pts. Belgrano 19 pts. Est. del Sur 19 pts. Barrio Jardín 19 pts. D. M. D. Freyre 18 pts. Tiro y Gimnasia 17 pts. Barrio Cabrera 17 pts. Gral. Savio 15 pts. C.D River 12 pts. 2 de Abril 10 pts. Dep. Norte 10 pts. C.D. Y C. El Faisán 9 pts. Los Albos 7 pts. Dep. El Trébol 7 pts. Infantil Xeneize 6 pts. Los Andes 5 pts. Tarzanito 4 pts. Dep. Josefina 0 pts. CATEGORÍA 2009 CATEGORÍA 2010 C. D. River 24 pts. C.D. Y C. El Faisán 20 pts. Barrio Jardín 19 pts. Belgrano 18 pts. Tiro y Gimnasia 17 pts. Estrella del Sur 17 pts. Deportivo Oeste 16 pts. Gral. Savio 16 pts. 2 de Abril 14 pts. Dep. Sebastián 13 pts. Tarzanito 12 pts. Dep. El Trébol 10 pts. Infantil Xeneize 8 pts. D. M. D. Freyre 7 pts. Barrio Cabrera 7 pts. Los Albos 6 pts. Dep. Josefina 5 pts. Los Andes 3 pts. Dep. Norte 2 pts. Barrio Jardín 22 pts. D. M. D. Freyre 22 pts. C.D. Y C. El Faisán 20 pts. Los Andes 20 pts. Tiro y Gimnasia 18 pts. Estrella del Sur 17 pts. Dep. Oeste 17 pts. Belgrano 15 pts. Los Albos 13 pts. C. D. River 13 pts. Gral. Savio 11 pts 2 de Abril 11 pts. Dep. Sebastián 10 pts. Dep. Josefina 9 pts. Barrio Cabrera 5 pts. Tarzanito 4 pts. Dep. Norte 3 pts. Dep. El Trébol 3 pts. Infantil Xeneize 1 pts.